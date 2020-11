Neue Mensa an Korczak-Schule Gießen eingeweiht

Die neue Mensa soll zum Mittelpunkt schulischen Lebens an der Korczak-Schule werden. Foto: Zielinski

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Gießen. Bereits seit März ist sie in Betrieb, jetzt wurde die neue Mensa an der Korczak-Schule offiziell eingeweiht. "Wir haben die Einweihung aufgrund von Corona extra auf den Herbst verschoben", erklärte Schulleiterin Julia Wicke, die bedauerte, dass auch nun keine große Eröffnungsfeier mit Kindern stattfinden konnte.

Um dem Bedarf der Grundschule an eine regelmäßige Mittagsverpflegung gerecht zu werden, sei 2017 mit der Planung einer Mensa zwischen der Abendschule und der Turnhalle nahe der Gesamtschule Gießen-Ost und der Korczak-Schule begonnen worden", berichtete Stadträtin Astrid Eibelshäuser. Einer gesunden Mittagsversorgung käme beim Ausbau des ganztägigen Arbeitens eine wichtige Rolle zu. Bis dahin hatten die Korczak-Schüler die Mensa im Osttrakt der Ostschule (GGO) genutzt, die mittlerweile komplett umstrukturiert wurde.

Kanalverlegung

Im Februar 2018 erfolgte die Baugenehmigung für die neue Mensa der Grundschule. Voraussetzung für den Neubau sei eine Kanalverlegung, einschließlich zweier großer Wasserrückhaltezisternen zur Vermeidung der Kanalüberlastung des Alten Steinbacher Weges durch zusätzlichen Regen- und Schmutzwasseranfall gewesen, unterstrich die Leiterin des Hochbauamtes, Jutta Müller.

Aus Rücksichtnahme auf die Abiturprüfungen der benachbarten GGO sowie der Abendschule konnte erst im Mai 2019 mit dem Bau begonnen werden. Bereits drei Monate später fand das Richtfest der Mensa, deren geplante Baukosten von etwa 1,1 Millionen Euro eingehalten wurden, statt. Auf einer Brutto-Grundfläche von 280 Quadratmetern ist ein repräsentatives Gebäude in Holzrahmenbauweise mit extensiver Dachbegrünung entstanden, das zum Verweilen einlädt. Beim Ausbau wurde Wert auf Nachhaltigkeit und natürliche Baustoffe gelegt. So sind die Oberflächen der Decken und Wände mit Holzakustikelementen ausgeführt und für den Boden wurde ein Kautschuk-Belag gewählt.

Ein Trinkbrunnen mit Zählfunktion der eingesparten PET-Flaschen soll den Blick der Kinder bereits im Grundschulalter auf eine effektive Müllvermeidung lenken. Für das kommende Jahr ist eine Photovoltaikanlage geplant, die einen großen Teil des Eigenbedarfs an Strom abdecken soll. Die Architekten- sowie die Planungsleistungen Elektrotechnik wurden vom Hochbauamt der Stadt Gießen erbracht. Auf diese Weise konnten 113 000 Euro für Honorarleistungen gespart werden. 260 der 190 Korczak-Schüler nehmen täglich ihr Mittagessen in der neuen, kindgerecht gestalteten, Mensa ein. "Dabei kommen die Kinder in vier Schichten zum Essen", unterstreicht die Schulleiterin. In Anbetracht der steigenden Schülerzahlen, die das Ganztagsangebot in Anspruch nehmen, sei die neue Mensa vor allem im Zeitalter von Corona ein Segen.

Essen schmeckt besser

Bereits seit über 20 Jahren biete die Korczak-Schule Mittagessen für ihre Schüler an. Begonnen habe man, initiiert vom Elternverein, mit der Betreuung von etwa 20 Kindern auf einer Fläche von 15 Quadratmeter. Vor dem Umzug in den Osttrakt der GGO habe man den größeren Musiksaal genutzt, wo Essen im Zwei-Schicht-Betrieb angeboten werden konnte. "Seitdem wir in der neuen Mensa sind, schmeckt das Essen viel besser", habe neulich eine Schülerin gesagt, freut sich Julia Wicke. Angeboten werden täglich mehrere Menüs - darunter ein vegetarisches - deren Komponenten die Schüler auch tauschen können. Bei Unverträglichkeiten könnten auch Einzelessen bestellt werden. Das Essen werde von "Tischlein deck dich" (ZAUG) geliefert. Geplant sei die Umsetzung des Prinzips "Chill and Cook". Die Mensa als neuer Mittelpunkt der Schule kann auch als "Mini-Aula", beispielsweise für Elternabende oder Konferenzen genutzt werden.