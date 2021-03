Neue Ordnung für Gießener Kannen

Die Frankfurterin Eva Bös bei der Inventarisierung eines Blattes. Foto: GiKaMu

GIESSEN - Für's Gießen waren sich auch vornehme Blaublüter nicht zu schade. "Des Adeligen Land- und Feld-Lebens" ist ein Buchkapitel aus dem Jahr 1690 überschrieben. Die dazugehörige Illustration zeigt eine Frau, die einen ausgedehnten Acker mit ihrer kleinen Kanne bewässert und sich dabei der "Feldarbeit im April" widmet, wie es im folgenden Text heißt. Es ist das älteste Blatt aus der druckgrafischen Sammlung des Gießkannenmuseums (GiKaMu), die gerade von der Frankfurter Spezialistin Eva Bös untersucht und inventarisiert wird. Vorlage der mehr als 100 Blätter sind zumeist Lithografien, Stiche und Holzschnitte, deren Motive eine in diesem Spezialmuseum nicht verwunderliche Gemeinsamkeit aufweisen: Gießkannen natürlich.

Grundstock der Sammlung sind zwei Konvolute, die der mittlerweile verstorbene Lollarer Antiquar und Grafikspezialist Ekkehard Komp dem GiKaMu vor einigen Jahren "für einen Freundschaftspreis überlassen hat", wie Kuratorin Ingke Günther berichtet. Die Drucke zeigen etwa fröhliche Mädchen beim Bewässern von Pflanzenbeeten, versammeln lexikalisch-nüchterne Einträge zu allerlei Gartengeräten, bewerben in Werbeanzeigen die Vorzüge von Zinkmodellen oder zeigen eben die das Feld wässernde Landfrau, bei deren Abbildung es sich um die Reproduktion eines Kupferstichs handelt.

Eva Bös, die in Gießen Germanistik studiert hat und sich später zur Buch- und Papier-Restauratorin ausbilden ließ, untersucht nun all die Blätter auf deren Herkunft, Beschaffenheit und Motive. Dazu sucht sie nach Hinweisen, die zur Vorlage führen können: etwa die Beschaffenheit des Papiers, die Schrifttype, die Form der Darstellung, die Seitenzahl. Und sie greift auf Datenbanken zurück, in denen die historischen Bücher erfasst sind. So kann die Restauratorin meist schon innerhalb weniger Minuten herausfinden, zu welchem Titel die entsprechende Seite gehört. Die meisten, so viel ist augenfällig, stammen aus dem 19. Jahrhundert. Oft sind es Beiträge aus populären Freizeit-Magazinen wie "Die Gartenlaube", in denen illustrative Szenen mit Menschen und Kannen abgebildet waren. Die dazu gesammelten bibliografischen Angaben werden in einer Datei zusammengefasst und können künftig gezielt abgerufen werden. Diese im Rahmen einer Förderung durch den Hessischen Museumsverband zusammengetragenen "Eckdaten sind die Basis", freut sich Museumskuratorin Ingke Günther über die externe Hilfe. "So wissen wir genau, was wir da an Schätzen haben."

Und das ist eine ganze Menge. "Ich glaube nicht, dass deutschlandweit ein anderes Museum eine solche Sammlung mit Gießkannen-Darstellungen vorweisen kann", lacht die Kuratorin. Spannend sind für sie auch die Alltagsgeschichten, die sich mit den Szenen verbinden lassen. Bei künftigen Ausstellungen können durch die Datenbank gezielt einzelne Themen herausgegriffen und im Museum gezeigt werden, auch, indem Kopien der Druckgrafiken vergrößert werden und Einzelheiten der Motive hervorheben.

Aber es sind nicht nur die historischen Sammlungsbestände, die von Eva Bös katalogisiert werden. Hinzu- kommen auch zeitgenössische Arbeiten. Etwa eine Buntstiftzeichnung des 2014 gestorbenen Theatermachers und bildenden Künstlers Henri Hohenemser. Oder die Tuscheskizzen von Andreas Eikenroth. Der Comiczeichner und Mitarbeiter des Gießener Anzeigers hat die Figur des "Gießbert" geschaffen und zum Maskottchen der Landesgartenschau 2014 gemacht, die bereits in einer Einzelausstellung des GiKaMu zu sehen war und jetzt ebenfalls inventarisiert wird.

Die einzelnen Gießkannendarstellungen werden von Eva Bös aber nicht nur wissenschaftlich katalogisiert, sondern auch professionell gesichert. Dazu werden die Seiten in speziellen Mappen abgelegt, "damit das Papier keinen Schaden nimmt", erklärt die Expertin. So werden die Gießkannen-Illustrationen zwar nicht für alle Zeiten gesichert, "aber doch für sehr, sehr lange", lacht sie.