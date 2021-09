Neue Orgel für Johanneskirche: Spendenaktion gestartet

Streicher des Gießener Kammerorchesters musizieren Händels Orgelkonzert g-Moll. Foto: Schäfer

GIESSEN - Die Johanneskirche ist mit ihren 72 Metern der höchste Kirchturm der Stadt. "Eines der baulichen Wahrzeichen hier bei uns", so Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz. Seit ihrer Erbauung 1893 prägt sie jedoch auch das geistliche und kulturelle Leben von Gießen. Die evangelische Johannes- und die evangelische Lukasgemeinde teilen sich die Kirche und feiern hier ihre Gottesdienste. Von Anfang an spielte die Musik dabei eine große Rolle. Heute musizieren zahlreiche Chöre und Instrumentalensembles in der Johanneskirche und bereichern mit ihren Veranstaltungen das kulturelle Leben der Stadt und der Umgebung. Ob Oratorium oder Gospelnight, Kindermusical, festliche Bläsermusik oder Orgelkonzert, die hervorragende Akustik inspiriert Musizierende und Hörende.

Mit dem Bau der ersten Orgel wurde die international renommierte Firma E. F. Walker betraut, die zweite baute 1967 die Licher Orgelfabrikation Förster & Nicolaus. Nun ist die Orgel in die Jahre gekommen (der Anzeiger berichtete). In der Größenordnung von 800 000 Euro liegen die Kosten einer neuen Orgel, die während einer zehnjährigen Vorlaufzeit von den beiden Kirchengemeinden zum größten Teil aufgebracht werden müssen. So der Beschluss der beiden Kirchenvorstände aus dem Vorjahr. Als Auftakt zur diesbezüglichen Fundraising-Aktion "Himmel Hoch" - www.himmelhoch-giessen.de - fiel am Sonntag mit einem Kurzgottesdienst mit Pfarrer Michael Paul (Johannesgemeinde), Pfarrer Matthias Weidenhagen (Lukasgemeinde) und Kantor Christoph Koerber sowie anschließendem Orgelkonzert der Startschuss.

Weidenhagen benannte in seiner Begrüßung unter anderem die für den Orgelbau zeittypisch verwendeten minderwertigen Materialien sowie die intensive Nutzung als Gründe für den technisch schlechten Zustand. Dies mache wiederum einen kompletten Ersatz erforderlich. Ein hochwertiges Instrument soll dann den Kirchenraum mit "unendlichem Farbenreichtum füllen". Und: "Es soll den Bürgern der Stadt für die nächsten Jahrzehnte in Gottesdienste und Konzerten vielfältige musikalische Erlebnisse mit der großen Tradition der Orgelmusik von der Renaissance bis zur Gegenwart bescheren."

Auch im Namen der anwesenden Landrätin Anita Schneider entbot die Oberbürgermeisterin ein Grußwort. "Hier findet städtisches Leben statt. Hier tauschen sich Menschen aus", sagte sie. Ihr sei "überhaupt nicht bange", dass dieses gewaltige Vorhaben einer neuen Orgel von den beiden Kirchengemeinden gestemmt werden könne. "Sie haben schon so viel in den vergangenen Jahren geschaffen." Gemeint war damit der Abschluss der aufwendigen Innenrenovierung vor fünf Jahren sowie die 144 000 Euro teure Rampe als barrierefreien Zugang zur Kirche. "Schlammbeiser" Axel Pfeffer, Mitglied der Kirchengemeinde, fragte in einem humorvollen Dialog Kantor Koerber, wieso es denn eine neue Orgel sein müsse, denn: "Es hat doch eben wunderbar geklungen." Antwort: "Bei dem Klang einer neuen Orgel werden ihnen die Ohren aufgehen", versprach Koerber.

Viel wichtiger allerdings sei die marode veraltete Technik. Pfeffer verwies auf die Orgel in der Elbphilharmonie mit 13000 Pfeifen, die längste 10 Meter 80, die kürzeste elf Millimeter. Damit mithalten wird die neue in der Johanneskirche nicht. Hier sind etwa 35 Register mit 2500 Pfeifen geplant. Ins Gespräch brachte Pfeffer eine Orgelpfeifenpatenschaft. Eine solche hat er bereits bei der Renovierung der Orgel in der Bonifatiuskirche erworben. Dann hielt er noch eine Laudatio auf seinen Dialogpartner und lobte: "Sie sind ein enthusiastischer Kirchenmusiker". Als musikalische Leckerbissen wahrgenommen wurden die vier Musikstücke: Als Einklang das Orgelopus von Claude Balbastre (1724-1799) Allegro D-Dur, gespielt von Organistin Marina Sagrina. Es folgte das im Altarbereich zelebrierte Orgelkonzert g-Moll von Georg Friedrich Händel (1685-1759), dargeboten von einem Teil des Gießener Kammerorchesters mit Streichern unter der Leitung von Kantor Christoph Koerber. An der mobilen kleinen Orgel spielte Sagorski.

Beim 1938 komponierten Concerto g-Moll von Francis Poulenc (1899-1963) für Orgel, Streicher und Pauken, dargeboten auf der Empore vor der Kirchenorgel, schlug Joachim Michelmann die Pauken. Nach der Verabschiedung mit der Erteilung des kirchlichen Segens durch Pfarrer Paul folgte von Edward Elgar (1857-1934) March Nr. 1 aus "Pomp and Circumstance", bearbeitet für Orgel zu vier Händen.