Neue Plattform zur Beteiligung an Verkehrsplan

GIESSEN - (red). Die Universitätsstadt Gießen stellt derzeit den Verkehrsentwicklungsplan (VEP) neu auf, um den bestehenden und künftigen Mobilitätsanforderungen gerecht zu werden. Er soll Ziele, Strategien und hervorgehobene Maßnahmen aufzeigen, mit denen ein nachhaltiges Mobilitätsangebot für die Menschen in Gießen geschaffen und die Infrastruktur bedarfsgerecht und bezahlbar weiterentwickelt werden soll. Bis 2022 soll der VEP in einer dialogorientierten Vorgehensweise erarbeitet werden. Die erste Phase ist die Analyse von Stärken und Schwächen und dafür sind alle aufgefordert, mitzumachen.

Seit Mittwoch gibt es die Möglichkeit, direkt Hinweise und Anregungen online in eine interaktive Karte einzutragen. Alles, was auf den alltäglichen Wegen in und um Gießen auffällt und was man sich für die Zukunft vorstellen kann, kann eingetragen werden. Zudem besteht die Möglichkeit, Hinweise von anderen Bürgern zu bewerten. Anschließend werden die Eintragungen durch die Gutachterbüros und die Verwaltung fachlich ausgewertet und die Ergebnisse in die weitere Arbeit eingebunden. Den Zugang zur Beteiligungsplattform findet man unter giessen-direkt.de.