Neue Qualifizierung für Tagesmütter in Stadt und Landkreis Gießen

GIESSEN - Nach einem Jahr in Elternzeit steht für Mütter und Väter oftmals die Rückkehr zur Berufstätigkeit an. Dass die Kinder dann fremdbetreut werden, gehört heutzutage in vielen Familien zum Alltag. Ob die Wahl auf eine Kita oder Tagespflegeperson fällt, ist individuell verschieden. Anders als Erzieher müssen Letztere keine staatlich anerkannte Ausbildung oder ein Studium absolvieren, um Kinder in kleinen Gruppen - meist im eigenen Haushalt - zu versorgen. "Die Tagespflege ist ein wichtiger Bestandteil der Kinderbetreuung, den viele Eltern schätzen", macht Jugenddezernentin Gerda Weigel-Greilich bei einem Pressetermin deutlich. "Die flexible und familiennahe Betreuungsform eignet sich besonders für Kinder unter drei Jahren als attraktive und gleichrangige Möglichkeit zu einer Kindertagesstätte." Doch die Verantwortung ist selbstredend groß. "Klar ist, dass das mit einem hohen Qualifikationsstandard einhergehen muss", so die Stadträtin. Stadt und Landkreis werden hier mit den jeweiligen Jugendämtern zukünftig einen gemeinsamen Weg beschreiten und eine einheitliche Qualifikation nach hohen Standards anbieten. Als Träger wird das AWO Bildungswerk Hessen e.V. fungieren; entsprechende Leistungsvereinbarungen sind am Mittwoch unterzeichnet worden.

"Gute Ergänzung" zur Kita

Rund 70 aktive Tagesmütter und -väter bieten in der Stadt als Selbstständige die private und öffentlich geförderte Betreuung von Kleinkindern an; im Landkreis arbeiten 120 Menschen als Kindertagespflegepersonen. Anders, als es in Kitas bis auf wenige Ausnahmen die Regel ist, können etwa Tagesmütter- und -väter in der Stadt auch Kinder aus verschiedenen Kreiskommunen betreuen. "Bei diesem Thema darf keine Grenze zwischen Stadt und Landkreis gezogen werden", hebt der zuständige Hauptamtliche Kreisbeigeordnete Hans-Peter Stock hervor. So biete die Kindertagespflege "eine sehr gute Ergänzung" zu den Betreuungsangeboten von Kitas. "Denn die Eltern sollen frei entscheiden können, von wem und in welchem Umfang sie ihre Kinder betreuen lassen möchten." Eine einheitliche Qualifizierung der Tagespflegepersonen sei somit "eine Sache, die allen zugutekommt", ergänzt Weigel-Greilich. Insbesondere in der U3-Betreuung sei für Eltern eine hohe Flexibilität vonnöten, die Tagesmütter und -väter oftmals bieten könnten. Die kleine Gruppengröße von höchstens fünf Kindern sei darüber hinaus schon für die Jüngsten "eine gute Anregung", um sozialen Kontakt mit Gleichaltrigen zu finden.

Bislang waren die Evangelische Familienbildungsstätte für die Stadt sowie das katholische Pendant für den Landkreis mit der Qualifizierung von Kindertagespflegepersonen beauftragt. Nach einer Neu-Orientierung der beiden Träger konnte nun das Awo-Bildungswerk für eine Kooperation gewonnen werden. Durch das gemeinsame Agieren soll nicht nur das Netzwerk der Tagesmütter und -väter weiter gestärkt, sondern auch das - für sie kostenlose - Fortbildungsangebot vielfältiger werden. Die zukünftige Qualifizierung nach den Vorgaben des kompetenzorientierten Qualifizierungshandbuchs Kindertagespflege des Bundesverbandes - kurz QHB - sieht einen fast verdoppelten Ausbildungsumfang sowie Praktika vor. Mit Kursstart ab Sommer 2021 werden fortan 300 Unterrichtsstunden nötig sein, um die Fähigkeiten als Tagesmutter oder -vater zu erwerben. Den ersten Teil bildet eine tätigkeitsvorbereitende Grundqualifizierung mit 160 Unterrichtseinheiten sowie ein Praktikum. Darauf folgt dann eine tätigkeitsbegleitende Qualifizierung mit weiteren 140 Stunden, die auch für bereits tätige Tagespflegepersonen möglich ist. Auch die jährlichen Aufbaulehrgänge werden nun erstmalig in einem gemeinsamen Kursangebot für Stadt und Landkreis über das Awo- Bildungswerk angeboten. Um die Förderung des Landes Hessen zu erhalten, müssen sich Kindertagespflegepersonen zukünftig mindestens 20 Stunden jährlich weiterbilden.

Mit 560 Anmeldungen seit Veröffentlichung der Aufbauqualifizierungskurse im Dezember sei die Nachfrage überaus groß, wie Mechthild Hermann als Geschäftsführerin des Awo-Bildungswerks ausführt. Um dem Andrang (nicht nur) in Corona-Zeiten gerecht werden zu können, seien die Kurse "digital sehr aufgerüstet" worden. Bereits nach kurzer Zeit habe sich außerdem herauskristallisiert, welche Angebote besonders gefragt sind. So genießt "Sprachentwicklungsförderung von Kindern" eine große Beliebtheit, ebenso wie "Mit Kindern die Natur erkunden" und "Faszination Spiel". Neben der Grundqualifizierung zur Tagespflege werden auch Wirtschafts- und Rechtsthemen behandelt, denn Tagesmütter und -väter agieren als selbstständige Unternehmer. Gerda Weigel-Greilich betont, dass sie "keine Einzelkämpfer" sein sollen: "Wir sind da, wenn es Schwierigkeiten gibt."

Da der Bedarf an Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren hoch ist, werden weitere Kindertagespflegepersonen gesucht. Interessierte Menschen wenden sich an die jeweils zuständigen Kindertagespflegebüros:

Stadt Gießen: Brita Ratzel vom Verein "Eltern helfen Eltern" (0641/33330),

Grünberg, Hungen, Laubach, Lich: Eva Heigl vom Oberhessischen Diakoniezentrum (06405/827160),

Allendorf/Lda., Buseck, Fernwald, Lollar, Rabenau, Reiskirchen, Staufenberg: Marion Fritz von der katholischen Familienbildungsstätte (06408/501153),

Biebertal, Heuchelheim, Langgöns, Linden, Pohlheim, Wettenberg: Christine Rinn von "Eltern helfen Eltern" (0641/3012579).