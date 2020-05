"Neue Realität" im Rathaus von Gießen: Städtische Ämter öffnen wieder

Das Rathaus öffnet wieder, persönlicher Kontakt soll trotzdem - soweit möglich - vermieden werden. Archivfoto: Schepp

Giessen (red). Das Rathaus versteht sich als "für alle offener Ort des bürgernahen Services, der Kultur und der Begegnung". Als ein solcher Ort kann es jedoch aufgrund der Corona-Pandemie derzeit nicht genutzt werden. Nun soll ab dem heutigen Montag, 18. Mai, "unter anderen Vorzeichen" sowie mit entsprechenden Gesundheitsschutz- und Hygiene-Konzepten "eine neue Realität einziehen". Die städtischen Ämter und kulturellen Einrichtungen öffnen - meist nach Terminvereinbarungen - wieder ihre Türen.

"Wir fahren die Leistungen unserer Verwaltung und Einrichtungen wieder hoch", erklärt Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz in einer Pressemitteilung. Trotzdem gelte es nach wie vor, Bürger und Mitarbeiter vor Ansteckungen zu schützen. Es solle alles daran gesetzt werden, den direkten Kontakt - soweit möglich - zu vermeiden. Alles, was per Telefon, Post oder E-Mail bearbeitet werden könne, werde auch so erledigt. Die Telefonservices seien verstärkt worden. Ein Ausweis beispielsweise könne dagegen nur persönlich beantragt werden und auch eine Anmeldung des Wohnsitzes dürfe gesetzlich bedingt nicht einfach per E-Mail geschehen.

Zugleich versichert Dietlind Grabe-Bolz, dass "wir ab Montag - unabhängig von Dringlichkeit und Notwendigkeit - wieder für alle Fragen und Anliegen der Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung stehen; unsere Ämter sind im vollen Umfang für Sie da: per Telefon, Mail, Post und direkt". In den vergangenen acht Wochen der Pandemie sei das nicht möglich gewesen. Das Rathaus war weitestgehend für Publikumsverkehr geschlossen, Leistungen mussten eingeschränkt werden. "Dafür haben wir viel Verständnis erhalten", so die Sozialdemokratin, die das "stets verantwortliche und solidarische" Verhalten der Gießener lobt.

Die "neue Realität" sehe für die Verwaltung so aus: Um zufällige Menschenansammlungen und Warteschlangen zu verhindern, erforderten Besuche in der Verwaltung eine vorherige Terminvereinbarung. Zur Besucherlenkung sei ein Einbahnstraßen-System eingerichtet worden, das gewährleiste, Abstandsregeln beim Eintritt und beim möglichen Warten einzuhalten. Publikumsbereiche sind mit Plexiglas-Abtrennungen ausgestattet, zudem sind am Eingang Desinfektionsmittel vorhanden. Jeder Besucher wird gebeten, diese zu verwenden. Ebenso ist eine Mund-Nasen-Maske zu tragen. Dies gelte auch für Stadtbibliothek und Kunsthalle, die wiederum ohne Terminabsprache besucht werden können. Allerdings wird hier die Zahl der Besucher begrenzt. Der Aufenthalt im Stadtarchiv wird dagegen nur mit Termin gestattet. Ein gesonderter Umgang zu den Einrichtungen sei am Berliner Platz ausgewiesen.

Kontaktdaten mit Telefonzeiten und E-Mail-Adressen für die wichtigsten Bereiche:

Corona-Hotline: 0641/306-1111;

Stadtbüro: Öffnungszeiten - nach Terminvereinbarung - montags bis donnerstags von 7.30 bis 18 Uhr, freitags von 7.30 bis 14 Uhr, Telefon: 0641/306-1234, E-Mail: stadtbuero@giessen.de;

Ausländerbehörde, Ordnungs- und Gewerbeabteilung, Straßenverkehrsabteilung und Ordnungspolizei: Telefon für Terminvereinbarung: 0641/306-3200 (Weitervermittlung zur gewünschten Abteilung), montags bis donnerstags von 8 bis 12 Uhr sowie von 14 bis 15 Uhr, freitags von 8 bis 12 Uhr, E-Mail: ordnungsamt@giessen.de, ordnung@giessen.de, gewerbe@giessen.de, gewerbeordnung@giessen.de, verkehrsbehoerde@giessen.de, auslaenderbehoerde@giessen.de, ordnungspolizei@giessen.de;

Stadtarchiv: Öffnungszeiten (ab 19. Mai): montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr, mittwochs von 13 bis 17 Uhr, Terminvereinbarung telefonisch unter 0641/306-1541, E-Mail: stadtarchiv@giessen.de;

MWB-Klärwerk: telefonisch unter 0641/306-2647 oder per E-Mail an MWB@giessen.de;

Friedhof Rodtberg: telefonisch unter 0641/9846163-11 oder -12 sowie per E-Mail an friedhofsverwaltung@giessen.de. Die Trauerhallen werden am 18. Mai geöffnet. Die Friedhofsverwaltung steht ab dem 25. Mai wieder für den Publikumsverkehr zur Verfügung. Die Eingangstür zur Verwaltung ist geschlossen (bitte klingeln);

Standesamt: Zentrale: telefonisch unter 0641/306-2449 oder per E-Mail an standesamt@giessen.de, Terminvereinbarung für Geburten telefonisch unter 0641/306-2481 oder per E-Mail an geburten@giessen.de, telefonische Erreichbarkeit montags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr, freitags von 8 bis 12.30 Uhr;

Jugendamt: Beratung nur nach Terminvereinbarungen unter 0641/306-2366 oder über den Bereitschaftsdienst für Hilfen für Kinder und Jugendliche und Kinderschutz unter 0641/306-2367 oder -1377 für Unterhaltsvorschuss, Amtsvormundschaften/Beistandschaften und Wirtschaftliche Jugendhilfe, 0641/306-2340 oder 0641/306-2479 für Kinderbetreuung. Bei Kindeswohlgefährdungen kann man sich über die Info des Rathauses direkt ohne Termin an den Bereitschaftsdienst des Sozialen Dienstes wenden;

Schulverwaltungsamt: telefonisch unter 0641/306-1523 (montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr sowie von 13 bis 15 Uhr);

Amt für soziale Angelegenheiten: Wohnberechtigungsschein und "Gießen-Pass" telefonisch unter 0641/306-1827 (montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr, montags bis donnerstags von 13 bis 15 Uhr) oder per E-Mail an wohnen@giessen.de.