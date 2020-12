Neue Reihe in St. Thomas Morus

Allein im Kirchenraum: Bassist Peter Herrmann in St. Thomas Morus. Foto: Schultz

GIESSEN - Überall im Land wurde am Sonntag die erste Adventskerze angezündet, auch in der Kirche St. Thomas Morus. Dennoch war dieser Gottesdienst etwas Besonderes: Der in Lollar lebende Bassist und Gitarrist Peter Herrmann begleitete das Programm sensibel mit Musik auf der Bassgitarre, die man zusätzlich zur Orgel hören konnte. Das Haus war sehr gut besucht.

Es war ein Beispiel für das klassische Einerseits-Andererseits. Zum einen hielt man einen besinnlichen katholischen Gottesdienst mit anschließendem Abendmahl, also mit Gebeten, Lesungen, Worten von Kaplan Björn Rottmann und Lektorin Isabell Sommer. Hinzu kamen kurze Stücke auf der Orgel, musiziert von Florian Keßler vom Vorstand des Fördervereins.

Zugleich wurde damit eine neue Reihe eröffnet: "Mit Musik durch den Winter". Gäste aus der Region ergänzen darin die Liturgie mit individuellen Beiträgen. Den Auftakt machte nun Peter Herrmann. Schon lange komponiert und arrangiert er Musik für Theater, Verlage, Bands und Solokünstler. Viele seiner Ideen entstehen auf seinem Hauptinstrument, der Bassgitarre. Er hat sich darauf Techniken erarbeitet, die weit über den üblichen Einsatzbereich hinausgehen, speziell auf dem fünfsaitigen Bass, der so zum Soloinstrument wird. Stilistisch reicht sein Repertoire von afrikanisch und südamerikanisch geprägten Eigenkompositionen über Pop und Jazz bis hin zur Klassik. So fügte er denn auch sensibel eigene Kompositionen, improvisierte Passagen und Jazztitel ein und begann leise, einfühlsam in hohen Lagen. Das setzte sich im Kirchenhall gut durch.

NEUES ALBUM UND VIDEOSTREAMS Gerade hat Peter Herrmann sein neues Album fertiggestellt. Auf "Dialogue - Duets with a Bass Guitar" ist er zusammen mit zahlreichen unterschiedlichen Instrumentalisten zu hören. Auf der CD sind überwiegend eigene Kompositionen versammelt. Neben drei Solostücken sind das Duette mit Akkordeon, Querflöte, Gitarre, Posaune, Schlagzeug, Percussion und Stimme. Mit "Mrs. Robinson", "Bohemian Rhapsody", "The Chicken" von Pee Wee Elis und Stevie Wonders "I Wish" gibt es auch Bearbeitungen von bekannten Songs zu hören. Ebenso eine unveröffentlichte Duoaufnahme mit Mark Gillespie. Zu Peter Herrmanns Duo-Partnern gehören Jürgen Schuld, Michael Diehl, Jacqueline Herrmann, Andreas Jamin, Mark Gillespie, Daniel Schild, Tom Liwa, Helmut Fischer, Gerd Stein und Fallou Sy. Zu bestellen ist das Album im Internet über www.plattenladen-giessen.de. Hinzu kommt ein aktuelles Adventskonzert-Projekt, bei dem Herrmann zusammen mit der Harfenistin Cordula Poos bis in den Januar hinein täglich einen Veranstaltungsort in Stadt und Kreis Gießen besucht und dabei ein oder zwei Künstler vorstellt. Das etwa 25-minütige Programm wird über einen eigenen Youtube-Kanal ("GiessenStreamteam") zu sehen sein und beginnt jeweils um 18 Uhr. (red)

Für Abwechslung sorgte Organist Keßler, der das Publikum mit vielfarbigen Klangarrangements für sich einnahm. Mit Jim Croces "Time in a bottle" ließ Herrmann schließlich das Ereignis ausklingen - ein ungewohnter, wohltuender Akzent, der ihm reichlich Beifall einbrachte.

Die Kirche öffnet so ihre Gottesdienste für ganz neue musikalische Einflüsse und erneuert teilweise ihre Formen, die auf subtile Weise erweitert werden. Nicht zuletzt ergeben sich so einige wenige Gelegenheiten, die genannten Musiker live im Auftritt zu erleben - ein Lichtblick in dunklen Zeiten.

Zum zweiten Adventssonntag am 6. Dezember präsentieren Julia Ballin, Anka Hirsch und Sandra Elischer "Musik unter 12 Sternen" von Europas Straßen und Plätzen. Anmeldung im Internet: www.st-thomas-morus-giessen.de