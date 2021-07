Buchstabensalat aus lauter kleinen Us, Ks, Gs, und Ms, die bei der Arbeit übrig geblieben sind: die Arbeit "Rausgefallen /Hingefallen". Fotos: Schultz

GIESSEN - Fast prosaisch klingt der Titel der aktuellen Ausstellung im Kapellengang des Universitätsklinikums Gießen und Marburg (UKGM). Thomas Vinson zeigt seine Arbeiten dort unter dem Titel "Verweilen und Genesen". Dabei wendet der Gießener den Grundsatz der patientenbezogenen Ausrichtung von Kunst an diesem ungewöhnlichen Ort auf seine ganz persönliche und treffende Art und Weise an: subtil und originell.

Vinson, geboren 1970 in Paris, ist seit 2019 Gastprofessor für Gestaltung an der Technischen Hochschule (THM) Mittelhessen. Zuvor war er dort Dozent für plastisches Gestalten und freies Zeichnen im Fachbereich Architektur/Bauwesen sowie von 2013 bis 2018 Dozent für Bildhauerei an der Justus-Liebig-Universität. Er besitzt neben einem BWL-Staatsexamen auch das juristische Staatsexamen der Universität Sorbonne in Paris.

In einer gleichsam einführenden Vitrine lassen sich Vorstadien verschiedener Druckgrafiken betrachten, die im Laufe der Entwicklung der Schau entstanden sind. Vinson wollte ursprünglich ein Krankenzimmer als Ausstellungsort nutzen und seine Ideen dort unmittelbar orts- und sachbezogen realisieren. Ein radikaler Ansatz, der sich aufgrund der Pandemie-bedingten Einschränkungen allerdings nicht umsetzen ließ. Dennoch hielt Vinson an seinem Grundsatz fest, sich auf die besonderen Bedingungen des Ortes zu beziehen. "Er suchte nach Wegen, mit seiner Kunst neue Sichtweisen auf das Klinikum zu ermöglichen", erklärte die Kuratorin und Kunstbeauftragte des Klinikums, Dr. Susanne Ließegang, in ihrer Einführung. Die Ausstellung sei das Resultat eines Prozesses, in dem er Materialien und Themen des Klinikalltags aufgreift, um neue Kunstwerke zu schaffen. "Sie ermöglichen überraschende Einsichten in sein künstlerisches Denken und zugleich besondere Perspektiven auf das Klinikum."

So zeigt der in Gießen und in Paris lebende Vinson etwa Druckbilder auf Kleidungsstücken aus der Kleiderkammer des Hauses (Motiv "Das perfekte Zimmer") mit Ideen zur Raumgestaltung, man muss allerdings nahe herangehen. Das ist bei Vinson grundsätzlich immer sinnvoll, denn seine Arbeiten sind haargenau gefertigt. Mit ihren millimetergenauen Schnitten und Kanten besitzen sie eine etwas architektonische Anmutung. Ausnahmsweise hat er diesmal bei einigen Werken eine leicht aufgebrochene Lackstruktur akzeptiert, was den Werken einen reizvollen, leicht malerischen Akzent verleiht. Vor allem aber die Genesung, der originäre Zweck des Hauses, fand in der Konzeption reichlich Raum.

In einer weiteren Vitrine stellt er mit "Meins - deins" einen direkten Bezug zwischen seiner und der medizinischen Arbeitswelt her: filigrane OP-Gerätschaften und seine etwas gröberen handwerklichen Werkzeuge stehen da in einem zunächst verblüffenden Kontrast. Und auf den Rückenseiten zweier weißer Kittel bildet er medizinische Werkzeuge ab, die ihren Träger sogleich identifizieren würden ("Mensch-Maschine").

Es gibt viel zu sehen in dieser Schau, besonders im Detail, und es sind mannigfache Anregungen, die man schon bei flüchtiger Betrachtung entdecken kann.

Die Ausstellung ist bis auf Weiteres im Kapellengang des Universitätsklinikums Gießen und Marburg (UKGM) zu sehen. Am 19. Juli um 19 Uhr wird es ein Kunstgespräch geben. Professor Vinson wird persönlich anwesend sein. Anmeldung unter http://freundeskreis-der-kunst-im-uniklinikum-giessen.de.