Neue Sporthalle für die Liebigschule in Gießen geplant

Die Halle aus dem Jahr 1961 soll einem Neubau weichen.

GIESSEN - An der Sporthalle der Liebigschule aus dem Jahr 1961 hat der Zahn der Zeit bekanntermaßen deutliche Spuren hinterlassen. Nicht nur die Dachkonstruktion ist betroffen: "Wir hätten eine Komplettsanierung machen müssen", sagt Schuldezernentin Astrid Eibelshäuser. Da der Schule daneben ohnehin Sportflächen fehlen, soll die alte Halle einem Neubau weichen. Nach aktueller Planung wird er im vierten Quartal 2023 fertig sein. Um die Kosten von grob geschätzt rund zehn Millionen Euro zu stemmen, strebt der Magistrat auch eine Bewerbung um die Aufnahme in das Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" an. Die Stadtverordneten müssen noch zustimmen.

Vorentwürfe

Bislang gibt es Vorentwürfe und ein Raumkonzept. So viel ist klar: "Wir wollen eine zweigeschossige Halle mit zwei Sportfeldern auf jeder Ebene", erklärt Eibelshäuser. Auf einer Etage sollen Geräteturnen und Gymnastik Platz finden. Die zweite Ebene bietet Raum für Ballsportarten. Auch das Zusammenschalten der Bereiche soll möglich sein. Und wegen der Ausrichtung der Lio in Richtung Leichtathletik will die Stadt versuchen, in der Halle "eine 50-Meter-Indoor-Laufbahn unterzubringen", berichtet die Sozialdemokratin. "Dieses Raumkonzept soll jetzt in die konkrete Planung gehen", führt Eibelshäuser aus. Derzeit würden die notwendigen Planungsleistungen ausgeschrieben. Darüber hinaus stehe jetzt die Bewerbung für das Bundesprogramm an. "Dieses Programm ist derzeit mit 400 Millionen Euro an Fördermitteln ausgestattet", erläutert die Schuldezernentin. Bis zu 45 Prozent der Baukosten könnte die Stadt bei Aufnahme erhalten. Allerdings muss zunächst ein zweistufiges Verfahren durchlaufen werden, mit der Bewerbung allein sei es nicht getan, betont die SPD-Politikerin.

Vorbild für künftige Bauten

"Der Abbruch der alten Halle ist für die Sommerferien geplant. Während des laufenden Schulbetriebs ist er nicht durchführbar", resümiert die zuständige Stadträtin. "Für die Schule ist dieser Bau eminent wichtig", ergänzt Dietlind Grabe-Bolz. Aber auch für den Vereinssport habe die Halle große Bedeutung, unterstreicht die Oberbürgermeisterin. Mit dem Neubau will die Stadt zugleich einen Standard für den nachhaltigen Bau von Sporthallen in Gießen schaffen.