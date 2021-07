Neue "Wandelkarte"

Der neue Stadtplan gibt Hilfestellung beim nachhaltigen Einkauf. Foto: Stadt Gießen

GIESSEN - Für Gießen gibt es nun in einer klimaneutral gedruckten Auflage von 10 000 Exemplaren einen Nachhaltigkeitsstadtplan, die sogenannte "Wandelkarte". Dieser alternative Stadtplan verzeichnet insgesamt 91 Orte in der Stadt: Geschäfte und Gaststätten mit fairen, regionalen und nachhaltigen Produkten, Treffs zum Tauschen und Reparieren, Angebote ohne Plastik und mit Mehrwegsystemen. Herausgeber ist die Steuerungsgruppe Fairtrade-Town Gießen. "Endlich naht die Rückkehr zur Normalität. Jetzt können die besonderen Qualitäten Gießens als Einkaufsstadt wieder in den Vordergrund treten - dazu zählt auch die innovative Ökonomie mit nachhaltigen Produkten", sagt Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz in einer Pressemitteilung. Mit einer Auflistung fairer Siegel bietet die Karte Hilfestellung beim Einkauf und enthält außerdem Tipps zum bewussten Konsum. Sie wird in den kommenden Wochen an vielen Orten der Stadt ausliegen, auch im Rathaus. Eine elektronische Version kann unter www.giessen.de/fairer-handel heruntergeladen werden.