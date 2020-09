Neue Wohngruppen in Kloster Haina

Jetzt teilen:

Gießen (red). Über die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Vitos Klinik für forensische Psychiatrie Haina hat Ärztliche Direktorin Dr. Beate Eusterschulte im Gießener Forensikbeirat informiert. Das Infektionsgeschehen erforderte vielfältige Maßnahmen, die in einem umfangreichen Konzept definiert worden sind. Sie hatten primär zum Ziel, die Gefahr einer Einschleppung und Verbreitung des SARS-CoV-2-in die Klinik maximal zu reduzieren. Deshalb waren in der Zeit des Lockdowns beispielsweise weder Patientenbesuche gestattet, noch wurden die Patienten beurlaubt. Sie hatten sich vorwiegend auf dem Klinikgelände aufzuhalten. "In Abstimmung mit der in Hessen für den Maßregelvollzug zuständigen Fachaufsicht, dem Hessischen Ministerium für Soziales und Integration, haben wir im Juni und Juli die Klinik wieder nach außen geöffnet", erklärt die Ärztliche Direktorin in einer Pressemitteilung. "Patienten dürfen wieder Besuch bekommen und auch an externen Maßnahmen teilnehmen." Ihr Zwischenfazit fällt positiv aus: "Größere Infektionsgeschehen hatten wir nicht zu verzeichnen."

Die Hainaer Vitos-Klinik für forensische Psychiatrie mit dem Standort in Gießen ist derzeit mit 393 Patienten belegt. Mit Blick auf die Entwicklung der vergangenen Jahre rechnet Dr. Beate Eusterschulte mit steigenden Patientenzahlen. Darauf hat Vitos in Abstimmung mit dem Hessischen Ministerium für Soziales und Integration reagiert. Im Hopfenweg in Haina wurde im Mai eine offene Wohngruppe mit zwölf Plätzen eröffnet und in Gießen im August eine Wohngruppe mit sechs Plätzen. Diese wurde auf dem Campus in der Licher Straße in modernen Wohn-Containern eingerichtet. In beiden Wohngruppen werden Patienten auf ihre Entlassung vorbereitet.

Auf den Weg gebracht wurde der Ersatzneubau auf dem Campus in Haina. Anvisiert sind dafür Flächen im Hohen-Lohr-Weg in Anbindung an die bestehenden Klinikgebäude. Das erarbeitete Konzept sieht laut Matthias Müller, Geschäftsführer von Vitos Haina, neben der Modernisierung auch mehrere Neubauten vor, um Raum für Ein-Bett-Zimmer zu schaffen.

Neuer Stellvertreter

Dr. Sven Krimmer stellte sich den Forensikbeiratsmitgliedern als neuer Stellvertreter der Ärztlichen Direktorin vor. In der Funktion folgt er auf Dr. Volker Hofstetter, der Ende Juni nach mehr als 30 Jahren in Vitos Kliniken für forensische Psychiatrie in den Ruhestand verabschiedet wurde. Krimmer arbeitet seit 2007 in der Klinik.

Kurz fiel der allgemeine Klinikbericht der Ärztlichen Direktorin aus: Weder in Haina noch in Gießen gab es bis jetzt Entweichungen. In Gießen stand im Juni kurzzeitig eine Evakuierung der Klinik im Raum, da bei Baumaßnahmen außerhalb des Geländes verdächtige Materialen gefunden wurden. Dazu musste es allerdings nicht kommen, da bei weiteren Untersuchungen eine Belastung der Baustelle mit Kampfmitteln ausgeschlossen werden konnte.

Einblicke in den Klinikalltag gewährte Dr. Beate Eusterschulte mit dem Vortrag zum Umgang mit Aggression und Gewalt, "eines der Themen mit oberster Priorität in den forensischen Kliniken". Die Voraussetzung für den richtigen Umgang sei ein tiefer gehendes Verständnis für die Entstehung, Aufrechterhaltung und Begünstigung von Gewalt und Aggressionen. Der Vortrag vermittelte wissenschaftliche Grundlagen, Verfahren zur Risikobeurteilung und Maßnahmen zur Prävention und Deeskalation gewalttätigen Verhaltens.