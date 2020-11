Neue Wohnungen sollen in Gießen entstehen

Im ersten Bauabschnitt soll das ehemalige Marktgebäude einer Systemgastronomie und Wohnungen weichen. Foto: Friese

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Die Stadteingänge attraktiver gestalten. Schon bei der Vorstellung des Bauvorhabens der Volksbank Mittelhessen im Schiffenberger Tal hat Bürgermeister Peter Neidel dies als eines der zukünftigen Ziele der Planung angekündigt. Diesen Ansatz will die Stadt an der Ecke Licher Straße/Fasanenweg nun fortsetzen. "Wir haben dort eine prominente Stadteingangssituation. Der Eigentümer ist auf uns zugekommen, weil er eine Entwicklung anstoßen möchte", sagt der Christdemokrat. Bislang habe man in dem Gebiet eine "etwas unterwertige Nutzung", so der Planungsdezernent.

100 Wohnungen möglich

Schon seit Langem ist das Gebäude an der Straßenecke verwaist. Früher war hier mal ein Markt für Tierbedarf untergebracht, doch der ist lange weg. Autos parken vor dem Leerstand, an den auf der insgesamt rund einen Hektar großen Fläche unter anderem eine Tankstelle grenzt. "Auf dem Grundstück bestehen zum Teil noch längerfristige Mietverträge", berichtet der Bürgermeister. Um das Gebiet perspektivisch zu entwickeln, sei im Rahmen von Testplanungen ein Entwurf entstanden, der Grundlage der künftigen Bebauungsplanung werden soll. "Daraus resultiert die Empfehlung, in dem Gebiet zu einem Drittel Gewerbeflächen und zu zwei Dritteln Wohnungen zu schaffen", erklärt der Planungsdezernent. Rund 100 Wohneinheiten seien auf 8000 Quadratmetern Bruttogeschossfläche möglich, während für Gewerbe 4000 Quadratmeter verfügbar sein könnten. "Auch eine Tiefgarage ist vorgesehen. Begrünung und Wohnqualität sollen nicht zu kurz kommen", erläutert der Unionspolitiker. Dienstleister wie etwa Arztpraxen könnten Arbeitsplätze schaffen in dem Bereich, für den die Stadt mit dem Eigentümer einen städtebaulichen Vertrag abschließen will. Er soll unter anderem Fotovoltaikanlagen auf den Dächern und die Begrünung des Quartiers sowie einen Anteil sozialen Wohnungsbau regeln. Als wesentlichen Faktor in dem Gebiet benennt der Planungsdezernent die Lärmbelastung. Entsprechender Schutz soll im Bebauungsplan festgeschrieben werden. Das alte Marktgebäude wird abgerissen: "Als erster Bauabschnitt ist die Ecke Fasanenweg/Licher Straße vorgesehen. Dort ist eine Mischung aus Systemgastronomie und Wohnungen geplant", führt Neidel aus. Die Hauptzufahrt zu dem Gelände soll über den Fasanenweg erfolgen. Von der Licher Straße wird es nur in Fahrtrichtung stadteinwärts möglich sein, das Grundstück zu befahren.

Nach Beschluss des Magistrats wird sich nun die Stadtverordnetenversammlung mit den Plänen befassen und ein Bebauungsplanverfahren einleiten. In der entsprechenden Beschlussvorlage werden für das Gelände unter anderem Einzelhandel mit mehr als 200 Quadratmetern Verkaufsfläche, Vergnügungsstätten oder Gartenbaubetriebe ausgeschlossen. Geplant werden soll "generell Geschosswohnungsbau mit Wohnungsmix und sozialem Wohnungsbau". Die Vorlage aus dem Stadtplanungsamt sieht eine Variation der Bauweise und Gebäudehöhen vor "zwischen geschlossenen und halb offenen Blöcken in einem Spektrum von drei bis fünf Vollgeschossen plus Staffel-/Dachgeschoss".

Freiräume schaffen

Bei überwiegender Wohnnutzung möchte man eine Begrünung von 30 Prozent der Grundstücksfläche erreichen. Im vorwiegend gewerblich genutzten Teilbereich sollen es 20 Prozent sein. Weitere Planungsziele sind gemäß der Vorlage: "Erhalt, Aufwertung und Ergänzung des straßenbegleitenden Grünflächen- und Baumbestandes" sowie die "Schaffung von Freiraum- und Aufenthaltsqualitäten in den Zwischenräumen der überwiegend durch Wohnnutzung geprägten Teilabschnitte". Der Bebauungsplan für das Gebiet kann im sogenannten beschleunigten Verfahren entstehen, da es sich beim nahezu vollversiegelten Plangebiet um die Fortentwicklung innerstädtischer Bauflächen handele. Zudem sei absehbar, dass innerhalb des Plangebiets eine zulässige Grundfläche von weniger als 20 000 Quadratmeter festgesetzt wird. Somit entfielen die Durchführung einer Umweltprüfung nach Baugesetzbuch und die frühzeitige Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange. "Im Rahmen der Bebauungsplanerstellung werden die umweltbezogenen abwägungserheblichen Belange dennoch sachgerecht berücksichtigt", heißt es in der Vorlage. Die Kosten für die Erschließung des Plangebiets, zu der unter anderem etwa die Anpassung von Ampeln gehören könnte, will die Stadt in einem Erschließungsvertrag mit dem Eigentümer regeln.