Neuer Abteilungsleiter für Flüchtlingsangelegenheiten beim RP Gießen

Staatssekretär Dr. Stefan Heck (rechts) überreicht dem neuen Abteilungsleiter Manfred Becker (Mitte) seine Ernennungsurkunde. Regierungspräsident Dr. Christoph Ullrich gratuliert. Foto: Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

Gießen (red). Geboren in Alsfeld und beruflich seit Anfang der 80er in Gießen verwurzelt: Manfred Becker ist seiner mittelhessischen Heimat treugeblieben - und das erfolgreich. Der 59-jährige Volljurist ist der neue Leiter der Abteilung "Flüchtlingsangelegenheiten, Erstaufnahmeeinrichtung und Integration" im Regierungspräsidium Gießen. Dabei handelt es sich um eine von sieben Abteilungen mit 325 Beschäftigten in der Mittelbehörde. Dr. Stefan Heck, Staatssekretär im Hessischen Ministerium des Innern und für Sport, überreichte ihm die Urkunde für seine neue Aufgabe. Auch Regierungspräsident Dr. Christoph Ullrich gratulierte.

"Sie haben bereits in der Hochphase der Flüchtlingsaufnahme vor fünf Jahren Ihre organisatorischen Fähigkeiten unter Beweis gestellt", sagt Staatssekretär Heck während der Feierstunde im Ministerium. "Ihr Werdegang davor und danach hat Sie für diese verantwortungsvolle Aufgabe empfohlen." Becker war zuvor Leiter der Abteilung Soziales mit seinen hessenweiten Zuständigkeiten unter anderem für Elterngeld und die Anerkennung von Schwerbehindertenausweisen. Dort war auch die hessenweite Erstaufnahme von Flüchtlingen angesiedelt. Seit 2016 gibt es dafür eine eigene Abteilung, die ihre Zentrale auf dem ehemaligen Army-Gelände an der Rödgener Straße hat. Aktuell werden rund 2700 Flüchtlinge betreut, davon etwa die Hälfte in Gießen.

"Manfred Becker hat die Abteilung seit eineinhalb Jahren nicht nur kommissarisch geleitet. Er hat sie in dieser Zeit durch seine menschlich angenehme Art einerseits und den Blick für das Praktische andererseits auch geprägt", sagt Regierungspräsident Ullrich. Eine Abteilung wie die der hessischen Erstaufnahmeeinrichtung zu leiten, sei eine besonders herausfordernde Aufgabe, wie der RP betont. Ankommende Flüchtlinge werden unter anderem registriert und erkennungsdienstlich behandelt, ärztlich erstuntersucht, eine Unterkunft, Verpflegung und medizinische Versorgung sichergestellt und vieles mehr. "Ich freue mich sehr, diese anspruchsvolle und herausfordernde Leitungstätigkeit dauerhaft ausüben zu können. Mein Ziel ist es, die Abteilung krisenfest aufzustellen", so Becker. 1993 stieg er beim Regierungspräsidium Gießen im Bereich der Flüchtlingsverwaltung ein. Es folgten Stationen als Dezernatsleiter für Hoheitsverwaltung sowie "Personal, Aus- und Fortbildung". Ab 2010 übernimmt er die Abteilungsleitung "Soziales" und führt seit November 2018 kommissarisch die Abteilung "Flüchtlingsangelegenheiten, Erstaufnahmeeinrichtung und Integration". Zwischenzeitlich hatte er auch die Aufgabe als kommissarischer Regierungsvizepräsident inne.

"In meiner Abteilung gibt es viele engagierte und kompetente Mitarbeiter, die mir die Leitung bisher leicht gemacht haben", sagt Manfred Becker. Hier setzt der verheiratete Familienvater weiterhin auf den Teamgedanken. Foto: Hessisches Innenministerium