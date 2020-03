Neuer Boden für Gießener Corona-Testcenter kommt aus Staufenberg

Die Rivers-Sporthalle wurde aufwendig zum Testcenter umfunktioniert. Foto: Friese

GIESSEN/STAUFENBERG (fod). Das neue Corona-Testcenter für den gesamten Landkreis wird am heutigen Mittwoch in der Rivers-Sporthalle an der Automeile eröffnet. Damit sind zwischenzeitliche Überlegungen der Kassenärztlichen Vereinigung (KV), das Center in der Stadt Staufenberg anzusiedeln, endgültig vom Tisch. Dennoch hat Staufenberg seinen Anteil an der neuen Einrichtung: Die Stadt stellt nämlich den Belag zum Schutz des Hallenbodens, wie Bürgermeister Peter Gefeller vermeldet. Er habe diese kostenfreie und ehrenamtliche Hilfe auf Anfrage des Landkreises sofort zugesagt. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Staufenberg haben die circa 800 Quadratmeter Gummirollen bereits am Montagabend in die Halle gefahren und beim Verlegen geholfen.