Neuer Chefarzt für Handchirurgie am EV

Torsten Schloßhauer

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Dr. Torsten Schloßhauer ist neuer Chefarzt der Klinik für Plastische-, Ästhetische-, Rekonstruktive- und Handchirurgie der Agaplesion Evangelisches Krankenhaus Mittelhessen gGmbH in Gießen. Als Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie mit der Zusatzbezeichnung Handchirurgie sowie als Facharzt für Allgemeinchirurgie mit der Zusatzbezeichnung Notfallmedizin kann Schloßhauer nahezu das gesamte Spektrum der plastisch-rekonstruktiven sowie der ästhetischen Chirurgie anbieten. Nach dem Studium in Marburg und in der Schweiz absolvierte Torsten Schloßhauer zunächst seine fachärztliche Weiterbildung zum Chirurgen am Universitätsklinikum Marburg (Prof. Rothmund, Prof. Bartsch). Die darauffolgende Ausbildung zum Plastischen Chirurgen und Handchirurgen hat er am Universitätsklinikum Lübeck (Prof. Mailänder), an der berufsgenossenschaftlichen Unfallklinik Frankfurt am Main (Prof. Sauerbier) sowie am Agaplesion Markus Krankenhaus Frankfurt am Main (Prof. Rieger) absolviert. In der dortigen Klinik für Plastische Chirurgie, Wiederherstellungs- und Handchirurgie, einem der führenden Zentren für Plastische Chirurgie in Deutschland, war Dr. Schloßhauer bis zu seiner Chefarztberufung als Oberarzt tätig.

Torsten Schloßhauer publiziert regelmäßig in nationalen und internationalen Fachzeitschriften, hält regelmäßig Vorträge auf Kongressen und betreut Doktoranden an der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Zudem ist Torsten Schloßhauer eng an die universitäre Lehre der Goethe-Universität Frankfurt am Main sowie der Justus-Liebig-Universität angebunden.

„Mit Dr. Torsten Schloßhauer haben wir einen ausgezeichneten Mediziner gewonnen, der das chirurgische Leistungsspektrum hervorragend erweitert“, freute sich Sebastian Polag, Geschäftsführer Agaplesion Evangelisches Krankenhaus Mittelhessen gGmbH, über den Neuzugang.