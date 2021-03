Neuer Facharzt für Gefäßchirurgie am "EV" in Gießen

Dr. Michael Moritz und Prof. Katja Schlossser

GIESSEN - Im Evangelischen Krankenhaus in Gießen geht es nicht nur auf der Baustelle in großen Schritten voran, auch die medizinische Fachkompetenz wird weiter ausgebaut: Seit kurzem ergänzt Dr. Michael Moritz die Klinik für Allgemein-, Viszeral-, Endokrine- und Gefäßchirurgie unter der Leitung von Prof. Dr. Katja Schlosser als neuer Sektionsleiter der Gefäßchirurgie.

Nachdem Moritz sein Studium der Humanmedizin unter anderem in Gießen absolviert hatte, verbrachte er seine ersten chirurgischen Jahre im Katholischen Krankenhaus bei Dr. Hessler. Anschließend wechselte er nach Wetzlar, erwarb dort 2003 den Facharzt für Allgemeinchirurgie und begann hiernach seine gefäßchirurgische Ausbildung, die er mit der Facharztprüfung zum Gefäßchirurgen abschloss. 2013 erhielt er die Zusatzbezeichnung Phlebologie. Darüber hinaus erhielt Dr. Moritz das Zertifikat für den "endovaskulären Chirurgen". Im September 2012 wechselte er in die Abteilung für "Gefäß- und endovaskuläre Chirurgie" des Klinikums Saarbrücken, wo er in einem überregional vernetzten und triple-zertifizierten Gefäßzentrum zuletzt als Leitender Oberarzt arbeitete.

"Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit den neuen Kollegen. Die Aufnahme war überaus herzlich und kollegial. Wir möchten zukünftig den Gedanken eines gefäßmedizinischen Zentrums in den Vordergrund stellen und allen zu versorgenden Patienten eine verlässliche Alternative im Raum Gießen bieten", erklärt Dr. med. Moritz. Das "EV" freut sich über den Kompetenzausbau: "Wir sind sehr stolz, mit Herrn Dr. Moritz einen weiteren hervorragenden und erfahrenen Chirurgen in unserem Team zu haben. Die Klinik für Allgemein-, Viszeral-, Endokrine- und Gefäßchirurgie ist durch ihn noch besser aufgestellt und die hinzugewonnene Expertise ist ein Gewinn für die Weiterentwicklung unseres Krankenhauses", so Prof. Dr. Katja Schlosser, Chefärztin und stellvertretende ärztliche Direktorin des Agaplesion Evangelischen Krankenhaus Mittelhessen gGmbH. Der Wechsel an das "EV" als Sektionsleiter hatte für Moritz vornehmlich private Gründe. Foto: Galle