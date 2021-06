Neuer Generalmusikdirektor für Stadttheater Gießen

Freut sich auf seine künftige Aufgabe: Andreas Schüller. Foto: Schüller

GIESSEN - Andreas Schüller wird ab der Spielzeit 22/23 neuer Generalmusikdirektor (GMD) des Stadttheaters Gießen. Das geben die designierte Intendantin Simone Sterr und die designierte Operndirektorin Ann-Christine Mecke bekannt.

Seit September 2020 hatten sich die beiden Frauen in enger Abstimmung mit dem Philharmonischen Orchester Gießen mit der Suche nach einer neuen Orchesterleitung beschäftigt, heißt es in der Pressemitteilung. Florian Ludwig, der das Orchester in den beiden Interimsspielzeiten 20/21 und 21/22 leitet, habe den Prozess beratend begleitet. "Herrn Schüllers Arbeit hat das ganze Orchester überzeugt und wir sind sehr gespannt auf die gemeinsamen Produktionen und Konzerte in naher Zukunft. An dieser Stelle möchten wir uns auch herzlich bei Frau Mecke und Frau Sterr bedanken, die bei der Entscheidungsfindung jederzeit die Wünsche des Philharmonischen Orchesters in ihre Entscheidung haben einfließen lassen", so Orchestersprecher Martin Gierden.

104 Bewerbungen waren für die öffentlich ausgeschriebene Stelle eingegangen, 15 Bewerber stellten sich im Herbst in einem ersten Vordirigat vor. Andreas Schüller habe in dieser wie in der folgenden Runde überzeugt und sich schließlich auch in einem Probekonzert durchsetzen, das jeder der beiden Finalkandidaten mit selbstgewähltem Programm erarbeiten konnte.

"Das war ein sehr schönes, offenes, die Bedürfnisse der Orchestermusiker, der Solisten und des Chores und die der künftigen Theaterleitung miteinander verbindendes Verfahren; und wir haben uns mit Andreas Schüller auf einen hochkarätigen Kandidaten und einen leidenschaftlichen Musiker einigen können. Er ist eine gute Wahl für die Stadt, für Chor- und Orchester und für das, was wir mit diesem Haus ab Herbst 2022 miteinander vorhaben", sagt Simone Sterr. Für Ann-Christine Mecke ist Schüller "ein innovativer Künstler und ein erfahrener Dirigent. Einer, der mutig für frischen Wind sorgt und gleichzeitig ein verlässlicher Partner ist."

Der in Berlin geborene Dirigent hat an beiden Musikhochschulen seiner Heimat Horn, Klavier und Dirigieren studiert. Von Anfang an war er sowohl in der zeitgenössischen Musik als auch im klassischen Repertoire zu Hause. Schüller war Chordirektor der Salzburger Festspiele, Kapellmeister am Staatstheater Wiesbaden, 1. Kapellmeister an der Oper Leipzig und Chefdirigent der Staatsoperette Dresden. Er dirigierte an der Volksoper Wien, der Komischen Oper Berlin, der Oper Graz, der Oper Köln und am Staatstheater Karlsruhe. Derzeit lebt Andreas Schüller in Wien, wo er regelmäßig an der Volksoper arbeitet.

"Ich habe in den Proben einen großen Ehrgeiz, eine wache Neugier und einen sehr guten Zusammenhalt im Orchester gespürt und freue mich auf die gemeinsame Arbeit", kommentiert Andreas Schüller seine zukünftige Aufgabe in Gießen.