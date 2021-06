Neuer Goldstandard im Banking

Jetzt teilen:

GIESSEN - Während die Politik und Arbeitgebervertreter noch diskutieren, schafft die Volksbank Mittelhessen Fakten: Ab sofort haben Angestellte der regionalen Genossenschaftsbank nicht nur die Option, sondern das Recht auf einen mobilen Arbeitsplatz. So sieht es die kürzlich durch den Gesamtvorstand und den Betriebsrat unterzeichnete Betriebsvereinbarung vor, wie die Voba mitteilt. Die Volksbank Mittelhessen gehört damit zu den ersten Genossenschaftsbanken, die mobiles Arbeiten auch regulär für eine breite Belegschaft verfügbar macht.

Die neue Betriebsvereinbarung schafft einen verlässlichen Rahmen: Auch nach der Pandemie erhalten die Mitarbeiter die Möglichkeit, an bis zu vier Tagen pro Woche mobil zu arbeiten. Der Mindestanspruch beträgt einen Tag, die Mindestpräsenz ebenfalls einen Tag.

Noch vor wenigen Jahren galt es gemeinhin als undenkbar, dass Banker an anderer Stelle als im Bankgebäude ihrer Arbeit nachgehen. Dieser scheinbar in Stein gemeißelte Grundsatz wurde längst von einer neuen Lebenswirklichkeit überholt. Beratung und Arbeitszeiten orientieren sich nicht mehr an "Schalterzeiten".

"Das Internet zieht nicht um 16 Uhr den Stecker! Wir tun das auch nicht", bringt es Vorstandssprecher Dr. Peter Hanker auf den Punkt. Modernes Banking findet unabhängig von Zeit und Ort statt, und zwar da, wo der Bedarf entsteht. Dies gilt nicht erst seit der Pandemie und den zeitweisen Kontaktbeschränkungen, sondern ist seit Jahren gelebte Realität. "Leistungsfähige Apps, Flexibilität und jederzeitige Erreichbarkeit sind der neue Goldstandard im Banking." Die Filiale kann, muss aber nicht zwingend der Ort der Begegnung sein. "Hausbesuche" oder Termine am Arbeitsplatz sind seit Langem üblich. Hinzu kommen unterstützende Technologien wie Videoberatung, die im Alltag der meisten Kunden spätestens seit Corona angekommen sind.

"Die Volksbank Mittelhessen bietet ein modernes Arbeitsumfeld in einer agilen, leistungsfähigen Organisation. Auch im Sinne der Vereinbarkeit von Familie und Beruf wollen wir ein Maximum an Flexibilität schaffen. New Work ist für uns keine neue Erfindung. Eigenverantwortung, Freiheit, Sinn - das alles sind Werte, die wir im genossenschaftlichen Umfeld teilen. Daher gehört auch Mobiles Arbeiten selbstverständlich für uns dazu", betont Dr. Peter Hanker in dem Presseanschreiben. Gerade in einer agilen Organisation wie der Volksbank Mittelhessen erscheint eine tägliche Büropflicht nicht mehr zeitgemäß. Der Fokus rückt weg von der Kontrolle der Anwesenheit hin zu einer transparenten Messung und Bewertung der Arbeitsergebnisse. Das macht die Organisation flexibel und schlagkräftig, unabhängig von Zeit und Ort.