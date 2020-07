Neuer Hybrid-OP im "EV" in Gießen

Dr. Hasan Er (links) und Stephan Spreer gewähren Einblicke in den neuen Hybrid-OP, der seit Montag im Evangelischen Krankenhaus in Betrieb ist. Foto: Scholz

GIESSEN. Bei aller Vorsicht im Umgang mit Metaphern: Das Bild von der Operation am offenen Herzen trifft auf das Agaplesion Evangelische Krankenhaus Mittelhessen durchaus zu. Denn seit Jahren wird das Haus im laufenden Betrieb modernisiert, und mittlerweile ist ein weiterer Meilenstein erreicht: Seit 13. Juli werden Patienten im neuen Hybrid-OP behandelt. "Wir haben damit die Möglichkeit, alle Gefäßeingriffe vorzunehmen und auch Patienten im Rahmen sogenannter Hybrideingriffe zu versorgen. Die Hybrideingriffe werden zusammen mit der gefäßchirurgischen Chefärztin Prof. Katja Schlosser und einem Interventionellen Radiologen durchgeführt", sagt Dr. Hasan Er, selbst Chefarzt für Interventionelle Radiologie am "EV". "Im Rahmen der Modernisierung des Krankenhauses wird der bestehende Operationsbereich in acht Teilabschnitten erneuert", ergänzt Stephan Spreer, Technischer Leiter des "EV". Bis Herbst 2021 soll der gesamte Operationsbereich fertig sein.

Vorbereitungen vor einigen Wochen: Gerade läuft eine Luftmessung in dem neuen Operationssaal, der beim Blick durch das Fenster des Kontrollraums riesig wirkt. In den nächsten Tagen wird weiteres medizinisches Gerät installiert. Doch schon jetzt füllt die große Angiografieanlage, die in ihrer Optik einem Industrieroboter ähnelt, die Raummitte. Die Liege für den Patienten wirkt fast winzig neben dem gut zwei Meter hohen und um 270 Grad drehbaren Metallbogen, an dem die notwendige Technik für die Bildgebung befestigt ist. Von einem Steuerpult aus kann der Arzt, der einen großen Monitor vis-a-vis hat, diesen Bogen während der Operation bedienen.

Das Ziel der Technik: Gefäße im Körper des Patienten sollen noch besser sichtbar werden. "Wir nutzen hier die DSA, die Digitale Subtraktionsangiografie", erläutert Er. Im Kern basiert dieses Verfahren auf zwei Bildern desselben Gefäßes zunächst ohne und anschließend mit einem Kontrastmittel. Durch die Überlagerung dieser Bilder können die Mediziner die Struktur des Gefäßes stärker in den Vordergrund rücken und es somit noch besser sichtbar machen. Das funktioniert auch dreidimensional, sodass "wir ein Schnittbild vom Patienten haben", erklärt der Chefarzt. Um die Zielregion bei komplexen Interventionen noch genauer zu erreichen, biete die Technik auch die Möglichkeit, Bilder eines Computertomografen einzuspielen und diese mit den anderen Bildern zu verbinden.

"Wir machen hier von Hals bis Fuß alles", beschreibt Er das Einsatzspektrum des neuen Hybrid-OPs im Bereich Gefäßerkrankungen. Als Beispiel für eine Anwendung nennt der Radiologe die "Schaufensterkrankheit", eine Gefäßerkrankung, bei der Betroffene beim Laufen starke Schmerzen in den Waden haben. Sie könne etwa mit einem Stent oder einem Ballon behandelt werden. Ein weiteres Beispiel für die Arbeit im Hybrid-OP sei die Behandlung von Tumoren durch das Embolisieren/Verschließen der Arterie oder durch Mikrowellenablation, so der Radiologe. Dies könne so geschehen, dass eine Sonde in den Tumor eingeführt wird. Mit Strom werden Mikrowellen erzeugt, die Metastasen verkorken. "Wir können hier aber auch Port-Implantationen machen. Das sind stabile Zugänge für Chemotherapien, sodass nicht mehr bei jeder Behandlung nach der Vene gesucht werden muss", berichtet der Mediziner.

Mit der Inbetriebnahme des Hybrid-OPs hat das Evangelische Krankenhaus einen weiteren Modernisierungsschritt getan. "Schon 2018 haben wir vier neue Operationssäle und vier Einleitungen in Betrieb genommen. In der Konsequenz sind vier Bestandssäle außer Betrieb gegangen", erinnert Spreer. Zudem werden aktuell vier Stationen saniert, die nächsten sollen bis Ende dieses Jahres fertig sein. "Parallel bauen wir einen Neubau mit 46 Betten auf die grüne Wiese, der ebenfalls bis Ende dieses Jahres vollendet wird", resümiert der Technische Leiter. Das Zuschließen der Tür sei keine Option gewesen, antwortet Spreer auf die Frage, warum das Krankenhaus im laufenden Betrieb saniert. Die bislang noch in Greifenstein beheimatete Agaplesion Pneumologische Klinik Waldhof Elgershausen soll nach Fertigstellung der Arbeiten nach Gießen ziehen.