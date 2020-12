Neuer Job für Thomas Brunner

Jetzt teilen:

GIESSEN/WISSMAR - Thomas Brunner übernimmt ab dem 1. Februar 2022 für die Dauer von fünf Jahren die Aufgaben des Geschäftsführers des Zweckverbandes Mittelhessische Wasserwerke (ZMW). Dessen Zentrale ist im Teichweg 24 in Wieseck. Seit fast elf Jahren ist Brunner Chef im Rathaus der Gemeinde Wettenberg, bei der Bürgermeisterwahl 2021 tritt er jedoch nicht mehr an. Beim ZMW tritt der 56-Jährige dann die Nachfolge von Karl-Heinz Schäfer an.

Die Verbandsversammlung des ZMW traf unter Leitung ihres Vorsitzenden Manfred Apell im Bürgerhaus Wißmar zusammen. Die Wahl Brunners erfolgte allerdings nicht auf dem vom Vorstand vorbereiteten Weg, sondern in einer Kampfabstimmung in nicht-öffentlicher Sitzung. Der achtköpfige ZMW-Vorstand mit seinem Vorsitzenden Christian Somogyi, seines Zeichens Bürgermeister von Stadtallendorf, hatte einen anderen Kandidaten vorgeschlagen. Ursprünglich meldeten sich nach Beginn des Ausschreibungsverfahrens seit August insgesamt 21 Bewerber, ein halbes Dutzend kam in die engere Wahl, darunter auch Thomas Brunner. Diese verbliebenen sechs Kandidaten stellten sich Anfang November dem Gremium persönlich vor.

Die Verbandsversammlung des ZMW ist laut Satzung oberstes Entscheidungsgremium. Das gilt gerade auch für Personalentscheidungen dieser Art. Der Vorstand hat ein Vorschlagsrecht, von dem er Gebrauch gemacht hat. Das Beschlussrecht indes liegt in den Händen der Versammlung mit ihren 30 Mitgliedern. Als Vertreter der Gemeinde Wettenberg gehört Bürgermeister Thomas Brunner selbst dazu. An der Abstimmung zur Neubesetzung der Geschäftsführung war er nicht beteiligt. Mit einer Zustimmung von 66,5 Prozent wurde er bei 6,7 Prozent Enthaltungen und 19,5 Prozent Gegenstimmen gewählt.

Antreten wird er seine neue Aufgabe in gut 14 Monaten. Die Amtszeit des bisherigen Geschäftsführers Karl-Heinz Schäfer, dem ehemaligen Bürgermeister von Pohlheim, wäre unter normalen Umständen schon im laufenden Jahr zu Ende gegangen. Es gab jedoch eine Verlängerung bis Mitte 2022, sodass einige Monate zur Einarbeitung, und um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten, bleiben.

200 Mitarbeiter

Der ZMW beschäftigt fast 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Sachen Trinkwasserversorgung, Abwasserentsorgung und Hochwasserschutz. In erheblichen Teilen Mittelhessens werden vom ZMW rund eine halbe Million Menschen mit Wasser versorgt. Derzeitige Mitglieder des 1955 gegründeten Zweckverbandes sind 27 Kommunen aus den Kreisen Marburg-Biedenkopf, Gießen und Lahn-Dill, darunter die drei "Metropolen" an der mittleren Lahn, sowie dazu die drei Landkreise selbst. Archivfotos: Gemeinde Wettenberg/R. Schmidt