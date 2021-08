Neuer Kartenladen als "kleine Perle" im Gießener Seltersweg

Die Lotterie im Seltersweg ist ausgezogen, künftig gibt es dort Karten, Schreibgeräte und Papierwaren. Foto: Lemper

GIESSEN - "Lebensnotwendig" sind die Produkte nicht gerade, die es bei "Punkt & Strich" zu kaufen gibt. Das wird auf der Internetseite der Papeterie selbst eingeräumt. Andererseits gelte das auch für Umarmungen - und darauf möchten nicht nur außerhalb von Pandemien die wenigsten verzichten. Jedenfalls tummeln sich in dem beliebten Geschäft am Kirchenplatz 4 tagtäglich viele Gießenerinnen und Gießener, die auf der Suche nach geschmackvollen, originellen und kreativen Karten zu besonderen Anlässen oder Geschenken sind. Demnächst kann sogar noch an einem weiteren Standort gestöbert werden. Denn Arno Jung, einer der beiden Inhaber, wird eine Dependance an der Ecke Seltersweg/Neuenweg eröffnen. Die kleine Lottofiliale, die sich dort zuletzt befand und an die noch das Werbeschild an der Fassade erinnert, ist bereits ausgezogen. Aber auch sonst soll sich in der Fußgängerzone in den nächsten Wochen und Monaten einiges tun.

"Für Akzente sorgen"

Mit dem Gedanken an einen zweiten Shop habe er schon länger gespielt, über vage Ansätze sei diese Idee jedoch zunächst nicht hinausgegangen, berichtet Arno Jung im Gespräch mit dem Anzeiger. Als sich dann abzeichnete, dass Stefanie Terberl die Lotterie-Annahmestelle aufgeben würde, habe er die Chance ergriffen. Geplant ist in erster Linie ein Kartenladen, in dem obendrein Schreibgeräte, Geschenkartikel und Papierwaren erhältlich sein werden. Die wichtigsten Lieferanten seien zwar vertreten, sodass es zu Überschneidungen komme. "Ich glaube allerdings, dass der Seltersweg ein etwas anderes Sortiment braucht", verdeutlicht Arno Jung. So sollen die "kleinen, feinen Nischenangebote" dem ursprünglichen "Punkt & Strich" vorbehalten bleiben.

Angesichts von lediglich 16 Quadratmetern Fläche müsse die Auswahl ohnehin zwangsläufig begrenzt werden. "Trotzdem dürfen sich die Kundinnen und Kunden auf eine Raumgestaltung freuen, die für Akzente sorgen wird", verspricht der Geschäftsmann eine "kleine Perle", die sich in den Seltersweg einreihe. Aktuell werde noch mit einer Innenarchitektin daran getüftelt. Wann der Startschuss fällt, hänge letztlich davon ab, wie schnell die gewünschten Materialien verfügbar sind. Ins Auge gefasst sei zumindest die zweite Septemberhälfte oder Anfang Oktober. Dass er in einer 1A-Lage mit höheren Mietpreisen ein gewisses unternehmerisches Risiko trägt, sei ihm dabei bewusst, betont Arno Jung. "Aber die Lust auf das neue Projekt überwiegt bei weitem."

Eine Veränderung ist ebenfalls weiter runter Richtung "Elefantenklo" zu erwarten. "Rituals", seit September 2010 im Seltersweg ansässig, zieht nämlich um: von der Ecke Löwengasse in jene Räume, in denen zuvor der Fachhandel für Küchenbedarf WMF und der Schmuckhersteller Swarovski untergebracht waren. "Die Vergrößerung unseres Sortiments macht eine Vergrößerung des Stores notwendig", teilt eine Sprecherin des auf Kosmetik, Körper- und Gesichtspflege spezialisierten Unternehmens auf Anfrage dieser Zeitung mit. Letzter Verkaufstag an alter Stätte sei der 21. August, voraussichtlich vier Tage später soll es in der neuen Location weitergehen. Dass sich eine international agierende Kette wie "Rituals", "die seit Jahren in Gießen gut funktioniert", noch ausdehnen wolle, wertet Markus Pfeffer, Geschäftsführer des BID Seltersweg, als "gutes Zeichen". Gleichzeitig weist er auf eine generell "relativ große Nachfrage" nach kleineren Flächen zwischen 50 und 200 Quadratmetern hin.

Konzepte passen nicht

Noch nichts bewegt hat sich derweil hinsichtlich einer Nachfolgenutzung für "Hussel" im Seltersweg 15. Das liegt auch daran, dass der Mietvertrag, der infolge der Insolvenz der Deutsche Confiserie Holding GmbH (DHC-Gruppe) außerordentlich gekündigt werden konnte, noch bis Ende des Monats läuft - wenngleich der Eigentümer schon seit Monaten keine Miete mehr erhalten hat. Trotzdem könne er erst nach Vertragsende richtig aktiv werden. Makler seien aber bereits eingeschaltet, auch hätten ihn erste Anfragen erreicht. Nur habe bislang keines der vorgeschlagenen Konzepte dorthin gepasst.

Zu den positiven Entwicklungen im Seltersweg gehört ganz sicher der Verkauf des Gebäudes von "Peek & Cloppenburg" an Kai Laumann und Hauke Weller. Den neuen Eigentümern ist es zudem gelungen, die Modekette mit einem neuen Konzept in die Stadt zurückzuholen. Herrenmode soll künftig im Unter- und im Erdgeschoss, die Damenmode im ersten und im zweiten Obergeschoss angesiedelt werden. Eröffnet werden soll im Jahr 2022. Und auch für die sogenannte "The Sting"-Immobilie im Seltersweg 83 bis 85, die lange Zeit leer stand, hat sich eine Lösung ergeben. Das heimische Unternehmen "Faber & Schnepp" hat das Ensemble gekauft und sieht dort unter anderem einen Lebensmittelmarkt im Erdgeschoss vor. Beherbergt werden soll ferner eine regionale Markthalle. Die oberen Stockwerke erhalten einen separaten Zugang, der zu Arztpraxen und einer Kita mit U3-Gruppe führt, die in Zusammenarbeit mit der Stadt Gießen eingerichtet wird. In der obersten Etage des Bauwerks, das im Bestand von "Faber & Schnepp" verbleibt, entstehen Wohnungen.