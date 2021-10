Neuer Laden als "klares Bekenntnis zur Gießener Innenstadt"

Noch ist nicht alles da: Arno Jung und seine Angestellte Katharina Kraus versprechen aber eine große Kartenvielfalt. Foto: Czernek

GIESSEN - "Punkt & Strich" am Kirchenplatz ist eine Institution in Gießen. Seit Montag gibt es davon nun einen kleinen Ableger: "Der Kartenladen" ist in die ehemalige Lottofiliale im Seltersweg 3 eingezogen. Das Geschäft wurde komplett entkernt, neu gestaltet und eingerichtet. Auf kompakten 16 Quadratmetern ist alles zu finden, was es für besondere Anlässe braucht: egal, ob Hochzeit, Geburtstag, Trauer, Konfirmation oder sonstige Begebenheiten. "Allein in den neuen und modernen Schieberegalen haben wir mehr als 500 verschiedene Kartenmotive", erzählt Inhaber Arno Jung bei der Eröffnung. Hinzu kommen weitere 400 thematisch sortierte Motive in handlichen Kästen.

Der Blick fällt jedoch sofort auf einen Rundständer, in dem ausschließlich Grußkarten aus Gießen stecken. "Ich liebe Gießen und ich wollte mit diesem Laden auch ein klares Bekenntnis zur Innenstadt abgeben", sagt Jung. Der gebürtige Oberkleener ist seit 1994 geschäftlich in der Lahnstadt aktiv. "Ich habe mir das schon länger überlegt, mit einem weiteren Geschäft in den Seltersweg zu ziehen, um so die inhabergeführte Geschäftswelt zu stärken. Daher habe ich zugegriffen, als sich die Möglichkeit bot." Zugleich ist er überzeugt, "dass es sich lohnt, in Gießen einzukaufen". Zu den Herausforderungen des Innenstadtmanagements gehöre es, diese Attraktivität beizubehalten respektive weiter zu fördern. Die witzigen, nostalgischen oder auch pfiffigen Grußkarten aus Gießen sollten daher einen exponierten Platz bekommen. Aktuell sind allerdings noch nicht alle Reihen in dem Ständer gefüllt, denn eine neue Serie mit Gießener Motiven ist gerade in der Produktion.

Ohnehin ist noch nicht alles fix und fertig - das eine oder andere muss noch ergänzt oder ausgetauscht werden, manche Materialien werden erst in den nächsten Tagen geliefert und über dem Eingang ist nach wie vor das Schild der Lottoannahmestelle angebracht. Zudem gibt es in den Regalen im Verkaufsraum vier graue, drehbare Würfel, die magnetisch sind und mit wechselnden Motiven bestückt werden können, sofern sie stilistisch zu dem hellen Raum passen. Diese Flächen bietet Arno Jung interessierten Personen oder Vereinen an. Im Oktober platziert Fabian Hackenberg dort Fotos aus Gießen, im November geht es um das Thema "Licht".

Der kleine Laden, der etwas eingeengt zwischen einem großen Kaufhaus und einem Schuhgeschäft liegt, soll das Hauptgeschäft ergänzen und nicht in Konkurrenz dazu treten. "Bei 'Punkt & Strich' soll man schauen, stöbern, überlegen und etwas Zeit verbringen. Das klappt hier allein schon aus Platzgründen nicht, daher beschränken wir uns auf die Karten, etwas Papier und Schreibgeräte", erklärt Arno Jung, dem zahlreiche Passanten viel Glück für seine neue Unternehmung gewünscht haben.