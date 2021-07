Neuer Laden in Gießen liefert typisch amerikanische Lebensmittel

Flakes für jeden Geschmack: Das wollen Kaan Karabulut (links) und Shaun Hemingway ab Freitag in der Grünberger Straße anbieten. (Foto: Zielinski)

GIESSEN - Giessen. Für Shaun Hemingway wird ein Kindheitstraum wahr: Am Freitag nächster Woche wird er gemeinsam mit Kaan Karabulut in der Grünberger Straße 8 in Gießen „Flakes & so“ – einen Shop für amerikanische Flakes mit frischen Früchten, Nüssen, Snacks und Saucen – eröffnen. „Als Sohn eines Amerikaners bin ich in der amerikanischen Siedlung groß geworden. Dort gab es immer eine Menge leckere Snacks, die ich mit in die Schule genommen und an meine Klassenkameraden verteilt habe“, erzählt er. Mit Abzug der Amerikaner aus Gießen seien natürlich auch die typischen Lebensmittel verschwunden.

Das möchten Shaun Hemingway und Kaan Karabulut jetzt ändern. Zunächst soll es ausschließlich einen Lieferservice im hinteren Teil von „Dayan’s Pizzeria“ und noch keinen Verzehr vor Ort geben. „Wir liefern ab einem Mindestbestellwert von zehn Euro kostenfrei in Gießen und Umgebung aus“, erklärt Karabulut. Den Werbeflyer mit den ansprechenden Fotos hat der Grafikdesigner Hemingway selbst entworfen. Ein Jahr lang haben die Beiden am Konzept getüftelt und sind sich sicher: „Unser Shop ist in dieser Form einmalig.“ Eine Idee nach der anderen sei ihnen bei der Planung gekommen. Im Mittelpunkt stehen natürlich die unterschiedlichen Cerealien, die alle ausschließlich aus den USA importiert werden. Dabei kann zwischen zwölf verschiedenen Bowls – von „Reesy“ mit Reesy’s Puffs in Erdbeermilch mit Banane, Kokosstücke und Yogurette bis hin zu „Double O“ mit Oreo O’s, Mars und Erdbeermarmelade – gewählt werden. Alle Bowls sind selbst gestaltet.

Für Veganer und Sportler gibt es mit „Whey Level“ und „Vegan Boss“ spezielle Angebote. „Selbstverständlich kann man sich auch eine Bowl individuell zusammenstellen“, betonen die Geschäftsführer. Alle Sorten seien in zwei Größen erhältlich. Das gelte auch für die fantasievollen Shakes bei „Flakes & so“. „Wir haben lange probiert, um die richtige Konsistenz zu erreichen“, verrät Kaan Karabulut. Auch die Reihenfolge, in der die Zutaten in den Shake gegeben würden, spielte eine entscheidende Rolle. Neben klassischer Vollmilch kämen hier – je nach Kundenwunsch – auch vegane Varianten zum Einsatz. Freunde hätten schon probiert und seien begeistert gewesen.

Ergänzt wird das Angebot von süßen „French Toasts“, die mit Pancakes zu vergleichen sind, und zum Beispiel mit Yogurette gefüllt oder mit Fruit Loops belegt werden. „Wer mag, kann auch eine ganze Cerealienpackung kaufen oder sich eine nach Wunsch zusammenstellen lassen. Die Flakes sehen zwar zum Teil ähnlich aus wie die in deutschen Supermärkten erhältlichen, kommen aber aus den USA und schmecken dementsprechend auch anders“, unterstreicht Shaun Hemingway. Neben verschiedenen amerikanischen Sodas bietet „Flakes & so“ auch Getränke wie Red Bull, Sprite oder Cola an. „Unser Ziel ist es, Abwechslung in die Ernährung zu bringen“, sind sich die Beiden einig.