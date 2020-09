Neuer Professor an JLU Gießen

Prof. Katrin Böhning-Gaese, Mitglied des Direktoriums der Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung, Dr. Miklós Bálint und JLU-Präsident Prof. Dr. Joybrato Mukherjee (v.l.). Foto: JLU / Katrina Friese

Giessen (red). Biodiversität mit molekularbiologischen Methoden erfassen und überwachen - das ist Aufgabe von PD Dr. rer. nat. Miklós Bálint, Wissenschaftler am Senckenberg Biodiversität und Klima Forschungszentrum (Frankfurt am Main), der zum 1. Oktober als Professor für Funktionale Umweltgenomik an der Justus-Liebig-Universität Gießen (JLU) eingestellt wird. Damit verbunden ist die Leitung des Projektgebiets Funktionale Umweltgenomik des LOEWE-Zentrums für Translationale Biodiversitätsgenomik (TBG) an der Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung (SGN) in Frankfurt/Main.

Es handelt sich um eine gemeinsame Berufung mit der SGN, die die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der anwendungsorientierten Biodiversitätsforschung weiter vertieft. Zahllose wirbellose Tiere sind noch unbekannt, leisten jedoch einen wichtigen Beitrag für die Ökosysteme. Diese biologische Vielfalt zu erfassen, zu verstehen und zu überwachen, ist das Ziel der Forschung von Bálint. "Mit dieser gemeinsamen Berufung stärken wir das hochinnovative Forschungsfeld des funktionalen ökologischen Monitorings und damit unseren Forschungsschwerpunkt Bioressourcen", so JLU-Präsident Joybrato Mukherjee. "Darüber hinaus werden auch unsere Studierenden und der wissenschaftliche Nachwuchs von PD Dr. Bálints Expertise profitieren."

"Die Genomik bietet ein enormes Potenzial, biologische Prozesse und die Grundlagen der biologischen Vielfalt besser zu verstehen. Wir freuen uns daher außerordentlich über die gemeinsame Berufung von Miklós Bálint und den sich daraus ergebenden Fortschritten für die Umweltgenomik!", erklärt Prof. Volker Mosbrugger, Generaldirektor der SGN.

Die Berufung von Bálint erfolgt nach dem "Jülicher Modell", bei dem die Berufenen zur Wahrnehmung ihrer Leitungsaufgaben in einer außeruniversitären Forschungseinrichtung beurlaubt werden. Bálint wird jedoch neben seiner Tätigkeit als leitender Wissenschaftler am LOEWE-Zentrum TBG an der Lehre sowie an der Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses an der JLU beteiligt sein.

Das Lehrangebot am Fachbereich Agrarwissenschaften, Ökotrophologie und Umweltmanagement wird er in den Umweltwissenschaften um Veranstaltungen in seinem Spezialgebiet des funktionalen ökologischen Monitorings erweitern.

Miklós Bálint, Jahrgang 1980, studierte und promovierte an der Babe-Bolyai-Universität Cluj/Klausenburg (Rumänien).

Erbgut entschlüsseln

Nach verschiedenen wissenschaftlichen Tätigkeiten, unter anderem als Projektmanager der Romanian Ornithological Society (ROS BirdLife), ging er 2009 als Postdoktorand zur Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung nach Frankfurt/Main. Es folgte ein Gastaufenthalt an der University of Minnesota in St. Paul (USA), bevor er 2010 ans Senckenberg Biodiversität und Klima Forschungszentrum in Frankfurt/Main wechselte. Seine Forschungsschwerpunkte sind das Metabarcoding komplexer Gemeinschaften - die genetische Analyse von Mischproben bestehend aus einer Vielzahl von Individuen -, die Paläoökologie, die Auswirkungen des Klimawandels auf die biologische Vielfalt sowie die Verteilung und Differenzierung von Organismen.

Es handelt sich um die zweite gemeinsame Berufung der Universität Gießen und der Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung, die zudem durch verschiedene Forschungsaktivitäten verbunden sind, um beispielsweise Erbgutinformationen einer bisher unerreichten Bandbreite von Organismen zu entschlüsseln.