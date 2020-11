Neuer Professor für Mikrosysteme an der THM

Prof. Mike Schwarz

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Prof. Mike Schwarz hat die Arbeit an der Technischen Hochschule Mittelhessen aufgenommen. Am Fachbereich Elektro- und Informationstechnik in Gießen vertritt er in Lehre und Forschung die Fachgebiete Embedded Systems und Simulation.

Nach dem Studium der Elektrotechnik, das er 2008 mit dem Diplom an der damaligen FH Gießen-Friedberg abschloss, setzte Mike Schwarz seine akademische Ausbildung in Spanien fort. An der Universitaet Rovira i Virgili in Tarragona absolvierte er ein Masterprogramm im Fach Electrical Engineering. Dort qualifizierte er sich 2012 mit der Promotion zum Dr.-Ing. wissenschaftlich weiter. In seiner Dissertation, die von der spanischen Universität ausgezeichnet wurde, befasste er sich mit der „Simulation und Modellbildung von Kompaktmodellen neuartiger Transistorstrukturen“.

Von 2013 bis zu seinem Wechsel an die THM arbeitete er als leitender Ingenieur bei der Robert Bosch GmbH in Reutlingen, unter anderem auf den Gebieten Dioden-Design und Simulation von Micro-electromechanical Systems (MEMS). In dieser Zeit entwickelte er federführend für das Unternehmen eine Reihe patentierter Sensorsysteme, die heute in der Autoindustrie und auch in Smartphones millionenfach zum Einsatz kommen.

Als seine wissenschaftlichen Arbeitsgebiete nennt der 39-Jährige Architekturen von Embedded Systems, Simulation und Modellbildung neuartiger integrierter Bauelemente und MEMS-Sensoren. Auf diesen Themenfeldern hat er sich mit vielen Konferenzbeiträgen und Artikeln am internationalen fachlichen Austausch beteiligt. Prof. Mike Schwarz unterhält Forschungskontakte mit nationalen und ausländischen Universitäten, unter anderem in Frankreich, Belgien, Spanien und den USA. Er gehört mehreren Gremien des Fachverbandes Institute of Electrical and Electronics Engineers an und führt den Vorsitz der Electron Device Society Germany. Seit 2016 engagiert er sich in Projekten des Kompetenzzentrums für Nanotechnik und Photonik der THM. Foto: THM