Neuer Service für Gießener Busfahrgäste

GIESSEN - Die Gießener Stadtbusse sind naturgemäß unterschiedlich stark besetzt. Dank einer neuen Software können die Stadtwerke Gießen nun prognostizieren, wann mehr oder weniger Fahrgäste in den verschiedenen Linien unterwegs sind, melden die Stadtwerke Gießen (SWG) in einer Pressemitteilung.

Um gerade in Corona-Zeiten ausreichend Abstand zu anderen Personen in den öffentlichen Verkehrsmitteln sicherzustellen, sei es hilfreich, schon bei der Planung einer Fahrt zu wissen, ob ein Bus eher voll ist oder ob ihn sehr wahrscheinlich nur wenige Menschen nutzen. Genau diesen Service bieten die Stadtwerke Gießen (SWG) jetzt an. "Seit Anfang Mai zeigen wir unseren Fahrgästen stets aktuell, wie stark die einzelnen Linien ausgelastet sind", erklärt Jens Schmidt, Kaufmännischer Vorstand der SWG.

Hinter dieser Information steckten demnach jede Menge Daten und deren schlaue Aufbereitung. Die SWG zähle schon seit einiger Zeit mit speziellen Sensoren, wie viele Personen sich wann in welchem Bus aufhalten. "Weil wir inzwischen über ausreichend Daten verfügen, sind wir in der Lage, relativ genau vorherzusagen, wann eine Linie stark oder eben weniger stark genutzt wird", erklärt Jens Schmidt. Dieses Wissen stelle die SWG jetzt ihren Fahrgästen zur Verfügung - in Form einer übersichtlichen Grafik auf ihrer Website. In einer Matrix, die alle Buslinien und die Tageszeiten zeige, lasse sich die prognostizierte Auslastung mithilfe einer Farbskala intuitiv ablesen. "Wer zeitlich flexibel ist, kann mit dieser Information einen Bus wählen, der genug Platz für reichlich Abstand bietet", ergänzt Schmidt.

Die Auslastungsprognose verbessere den Gießener Nahverkehr aber nicht nur im Hinblick auf den Infektionsschutz. Auch wenn alles wieder in den gewohnten Bahnen laufe, sei es unter Umständen ein nennenswerter Vorteil, die Zahl der Fahrgäste in einem Bus abschätzen zu können. Beispiel Einkauf: Wer mit dem Bus zum Shoppen in die Stadt fährt, um danach mehr oder weniger bepackt den Heimweg anzutreten, freut sich mit Sicherheit über einen Sitz und ausreichend Platz, um seine Taschen abzustellen, ohne andere zu behindern. In einer solchen Situation kann es sich durchaus lohnen, darüber nachzudenken, die Einkaufstour eine halbe Stunde früher oder doch besser zwei Stunden später zu starten.

"Die Auslastungsanzeige ist ein echter Meilenstein für unseren städtischen Nahverkehr", freut sich die für das Thema zuständige Dezernentin Gerda Weigel-Greilich. Dies solle sich mittelfristig auch positiv auf die CO2-Bilanz auswirken. Denn je attraktiver das Angebot, desto mehr Menschen stiegen vom Auto auf den Bus um. Und das senke den CO2-Ausstoß in der Region.

Der Auslastungsprognose liegt die Anwendung Vectura Analytics zugrunde. Sie entstand in einer Kooperation zwischen den SWG und den Data-Science-Experten des Beratungshauses Brodtmann Consulting. Das Programm markiere einen wichtigen Schritt in die Zukunft des Nahverkehrs. Denn viele Verkehrsbetriebe dürften über die für eine Auslastungsprognose nötigen Daten verfügen, weil Fahrgastzählsysteme inzwischen zum Standard gehörten. Bleibe also meist nur, diese vorhandenen Informationen nutzbringend aufzubereiten.