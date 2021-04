Neuer Tanzkurs

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Der MTV 1846 Gießen bietet am Samstag, 1. Mai, Online-Schnuppertrainings via „WebEx“ für den neuen Kurs „Dance & Hip-Hop“ an. Vorerfahrung ist nicht notwendig. Ab 10 Uhr können können Sechs- bis Zehnjährige reinschnuppern, ab 14 Uhr Teenager zwischen elf und 15 Jahren, ab 16.30 Uhr Erwachsene ab 16 Jahren.

Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Die Zugangsdaten werden für alle Kurse am Samstag auf www.mtv-giessen.de/online-kurse zu finden sein. Um teilzunehmen, muss dann nur der entsprechende Link ausgewählt werden – weder ein Account noch ein Download der App „WebEx“ sind erforderlich.