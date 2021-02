Neuer Vize an der JLU Gießen in den Startlöchern

Trampelspuren im Schnee: Die Route zum Eingang ist vorgegeben, allerdings ist das Hauptgebäude - wenn überhaupt - nur mit Termin und Voranmeldung zugänglich. Foto: Mosel

GIESSEN - Langweilig ist der Nebenjob von Prof. Michael Lierz ganz sicher nicht. Immerhin kann er sich dabei mit spannenden Cyberattacken, den effektivsten Abwehrprogrammen und den faszinierendsten Digitalisierungsideen beschäftigen. Und das hat der Vizepräsident für Wissenschaftliche Infrastruktur seit dem 8. Dezember 2019 an der Justus-Liebig-Universität (JLU) auch nachdrücklich getan. Inzwischen laufen die Systeme an der Hochschule wieder weitestgehend rund. Also ein passender Zeitpunkt, um die Verantwortung in andere Hände zu übergeben. Deshalb wird der Direktor der Klinik für Vögel, Reptilien, Amphibien und Fische nicht für eine zweite Amtszeit kandidieren. "Ich bedauere das sehr", betont Unipräsident Joybrato Mukherjee im Senat der JLU. Angesichts der "Intensität" seiner dreijährigen Zugehörigkeit zum Führungsgremium sei diese Entscheidung aber nachvollziehbar.

Künftig möchte sich der Professor wieder ganz seinen Forschungen und Studierenden widmen. Nachfolgen soll dem 49-Jährigen der Bioinformatiker Prof. Alexander Goesmann, der ohne Zweifel über eine eigene "spezifische Fachaffinität zu IT-Fragen verfügt". Schon nach einer "sehr kurzen Bedenkzeit" habe er seine Bereitschaft signalisiert, berichtet der Präsident. Der Hochschulrat hat der Personalie bereits zugestimmt, und das kann das Wahlgremium am 14. April auch tun. Dann nämlich stellt sich der Wissenschaftler der öffentlichen Anhörung im Erweiterten Senat.

Wenig überraschend steht in der digitalen Sitzung des Gremiums in der winterlich frischen Aula ansonsten das Thema Corona im Vordergrund. Alle Senatoren sind virtuell auf der überdimensionalen Leinwand anwesend; Mukherjee, Lierz und Kanzlerin Susanne Kraus frösteln gemeinsam mit einem Techniker des Hochschulrechenzentrums (HRZ) in dem riesigen Saal. "Wir haben mobiles Arbeiten nochmals forciert", so der Präsident. Deshalb werden Parkplätze und Büros der Hochschule nicht allzu rege frequentiert. Studierende und Lehrende lernen und lehren ohnehin seit Monaten im Homeoffice. "Es ist nicht abzusehen, dass wir in einfacheres Fahrwasser kommen", sagt der 47-Jährige. Und fügt hinzu: "Die Situation bleibt schwierig."

Kein weiterer "Freischuss"

Das Land hatte aus diesem Grund in der vergangenen Woche die Regelstudienzeit um ein weiteres Semester verlängert - das ist insbesondere für die Studierenden von Bedeutung, die Bafög beziehen. Zudem wurde die Freiversuchsregelung landesweit vereinheitlicht. An der JLU ist es ohnehin bereits möglich, dass Studierende, die unter Corona-Bedingungen eine eigentlich nicht wiederholbare Prüfung nicht bestanden haben, einen weiteren Versuch bekommen. Dies gelte nicht nur für das laufende Wintersemester, sondern auch für das Sommersemester 2020, stellt die Unikanzlerin klar. Allerdings nur auf Antrag, der bis zum 31. März eingereicht werden muss. Selbst exmatrikulierte Hochschüler könnten dadurch wieder zurück ins Studium katapultiert werden. Das sei jedoch ausgeschlossen, wenn ein Täuschungsversuch oder ein sonstiger schwerer Verstoß gegen Prüfungsvorschriften vorliege.

Ein weiterer "Freischuss", um womöglich eine Note zu verbessern, werde an der Gießener Uni nicht gewährt, so Prof. Verena Dolle, Vizepräsidentin für Lehre und Studium. Eine Senatskommission habe sich dagegen ausgesprochen. Dass die Studierenden auch finanziell erheblich unter dem Lockdown leiden, belegt die Tatsache, dass sich 485 junge Frauen und Männer um die insgesamt 56 sogenannten Deutschlandstipendien beworben haben. In den vergangenen Jahren hatten jeweils rund 230 Studierende auf die 300 Euro monatlich gehofft. Dennoch scheint für viele ein Studium derzeit eine Alternative zu sein. Bei den digitalen Hochschulinformationstagen (HIT), die erstmals digital stattgefunden haben, seien jedenfalls 15 500 Nutzer an den zwei Tagen registriert, die Seiten der Uni 63 000-mal aufgerufen worden. Und das Material stehe dort noch bis Ende März zum Herunterladen bereit.

Vorangetrieben wurde in der Ludwigstraße 23 in den vergangenen Wochen offenkundig die "Einrichtung einer zentralen Koordinationsstruktur für Nachhaltigkeit", fasst der Präsident zusammen. Eine Referentenstelle sei ausgeschrieben worden und das Auswahlverfahren habe begonnen. Erste Gespräche zur Benennung eines "Nachhaltigkeitsbeauftragten mit fachlich beratender Funktion" seien ebenfalls aufgenommen worden. Und schon jetzt finde sich "eine Vielzahl an erfolgreichen Projekten und Aktivitäten im Bereich Nachhaltigkeit.

"Diesmal ist das gewollt"

Keinerlei Aktivitäten gibt es hingegen zum Thema sicherheitsrelevanter Forschung an der JLU. 2020 habe es keine einzige Meldung "möglicher sicherheitsrelevanter Aspekte einzelner Forschungsvorhaben aus der Universität" an die zuständige Kommission gegeben, heißt es im Bericht des Gremiums. Diese Erfahrung stelle indes "keine Besonderheit im Wissenschaftssystem dar", da "besorgniserregende sicherheitsrelevante Arbeiten nur seltene Ausnahmen im akademischen Forschungsbetrieb seien.

Keine Sorgen sollten sich übrigens JLU-Mitglieder am 20. Februar machen, wenn sie urplötzlich weder E-Mails verschicken noch die Homepage der JLU aufrufen oder über StudIP Aufgaben herunterladen können. Das HRZ wird an diesem Samstag von 7 bis 13 Uhr umfangreiche Arbeiten durchführen und die Uni vom Netz nehmen, kündig Michael Lierz an. Und versichert: "Diesmal ist das gewollt." Auch wenn es sich vor dem Rechner anfühle wie an jenem Dezembermorgen 2019 nach der Cyberattacke.