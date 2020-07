Neueröffnung in Rödgen noch im August geplant

Stippvisite auf der Baustelle (von links): Sadullah Güleç (Geschäftsführer Stadthallen GmbH), das Pächter-Paar Jeannette und Oliver Becker sowie Stadträtin Astrid Eibelshäuser. Foto: Stadthallen GmbH

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

giessen (red). Die Gaststätte im Bürgerhaus Rödgen kann voraussichtlich noch im August wiedereröffnet werden. In Ihrem neuen Restaurant wollen die Betreiber Jeannette und Oliver Becker gutbürgerliche deutsche Küche in einem gepflegten Ambiente bieten.

Wer in diesen Tagen die zuletzt leer stehende Gaststätte im Bürgerhaus Rödgen betritt, wird vom Geruch von Holzleim und frischer Farbe empfangen. Im Gastraum werden stellenweise noch die Pinsel geschwungen, ein Schreiner passt Holzverkleidungen an, ein Küchentechniker tüftelt noch an der Dunstabzugshaube, die neuen Gäste-WCs sind so gut wie fertig, und draußen vor dem Lokal ist ein Biergarten entstanden, der noch auf die gläserne Schallschutz-Einfassung wartet.

Stadträtin Astrid Eibelshäuser, die Aufsichtsratsvorsitzende der Stadthallen GmbH, sowie deren Geschäftsführer Sadullah Güleç, überzeugten sich während einer Stippvisite vom Baufortschritt und dem Stand der Renovierungsarbeiten - und zeigten sich beeindruckt vom emsigen Treiben. Viele fleißige Helferinnen und Helfer sind im Einsatz, und besonders die neuen Pächter, Jeannette und Oliver Becker, legen an vielen Stellen selbst Hand an, um ihre Gäste in der teilweise umgebauten und renovierten Gaststätte schon bald begrüßen zu können. Noch ist Einiges zu tun, das Ziel, das neue Restaurant vor Ende August zu eröffnen, scheint angesichts des Elans, der bei den Umbaumaßnahmen und Renovierungsarbeiten an den Tag gelegt wurde, aber nicht unrealistisch.

"Der Aufsichtsrat, vor allem aber auch die Stadthallen-Gesellschaft, haben sehr schnell die notwendigen Schritte eingeleitet, als es um die Entscheidung einer Neuverpachtung und die Umsetzung der beschlossenen Planung ging", sagte Eibelshäuser. Die Entscheidung, dazu Investitionsmittel von rund 100 000 Euro bereitzustellen, sei auch als Bekenntnis zu verstehen, wichtige Strukturen im Stadtteil Rödgen zu bewahren und aufzuwerten. Sie freue sich auf die Wiedereröffnung und sei gespannt auf das neue Konzept und die Gastlichkeit, die man schon jetzt erahnen könne.

"Für die zügige Durchführung der Baumaßnahmen und dem tatkräftigen Einsatz danke ich dem SHG-Team, dem betreuenden Architekten Alexander Ehrenspeck, aber auch dem Pächter-Paar und Team, die die Renovierungsarbeiten im Gastraum in Eigenarbeit erbringen und hierfür auch eigene Investitionen tätigen.", sagte Eibelshäuser.

Wer die Gaststätte in ihrem alten Zustand kannte, wird sie nach der Wiedereröffnung zwar von ihrem Zuschnitt her noch wiedererkennen, darf sich aber auf eine echte Verwandlung gefasst machen. Mit Gespür für die Harmonie von Farben und Materialien und viel Liebe zum Detail hat Jeannette Becker, der kreative Kopf des Duos, das wohlig-warme Ambiente geschaffen, das sie sich für ihre Gäste wünscht. Hier wollen die Beckers, die als Betreiber der Rödgener Gaststätte "Zum Kühlen Grund" bekannt sind, ein gepflegtes Restaurant mit deutscher Küche verwirklichen, das saisonal wechselnde Speisen mit regionalen Zutaten bietet, und hin und wieder auch mit Hausmannskost-Spezialitäten aufwartet. Der Name steht übrigens schon fest: "Nochn' Gedicht" soll das neue Restaurant heißen -, die Themen Poesie und Musik sollen folglich ein Motiv für die Dekoration des Restaurants bilden.