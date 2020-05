Neues Angebot der IHK

Jetzt teilen:

Giessen (red). Die IHK Gießen-Friedberg unterstützt Unternehmen bei spezifischen Problemen im Auslandsgeschäft. Sie können sich gerade jetzt mit allen Fragen zu internationalen Lieferketten und grenzüberschreitenden Lieferschwierigkeiten in Zusammenhang mit der Corona-Krise an die IHK wenden. Dazu wurden neue Kontaktstellen bei den hessischen IHKs, im Hessischen Wirtschaftsministerium und bei Hessen Trade and Invest (HTAI) eingerichtet. Unternehmen können sich an folgende Funktionspostfächer wenden: kontaktstelle-lieferketten@hihk.de; kontaktstelle-lieferketten@wirtschaft.hessen.de oder kontaktstelle-lieferketten@htai.de oder mit Tim Müller unter 0641/ 7954-3505 telefonisch Kontakt aufnehmen.