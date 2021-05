Neues Büro für Einfache und Leichte Sprache in Gießen

Anja Sandtner leitet das neue Büro für Einfache und Leichte Sprache. Erste Lebenshilfe-Publikationen hat sie bereits begleitet: Etwa ein FAQ-Heft zum Thema Corona in Leichter Sprache. Foto: Lebenshilfe Gießen

GIESSEN - Der 28. Mai ist der Internationale Tag der Leichten Sprache. Die Premiere dieses Aktionstages erfolgte erst vor einem Jahr und orientierte sich an dem Gründungsdatum, von "Inclusion Europe" 1988 - eine Vereinigung, die sich für Rechte von Menschen mit sogenannter geistiger Behinderung und für den vermehrten Gebrauch der Leichten Sprache starkmacht. Dabei handelt es sich um eine vereinfachte und barrierefreie Variante der deutschen Sprache. Sie verzichtet etwa auf Fremdwörter und arbeitet mit kurzen Sätzen. "Die Leichte Sprache gewinnt immer mehr an gesellschaftlicher Bedeutung, da sie Informationen für ein breiteres Publikum zugänglich machen kann", erläutert Anja Sandtner. Sie leitet das neue Büro für Einfache und Leichte Sprache in der Walltorstraße 3 und ist zertifizierte Übersetzerin. Die Lebenshilfe Gießen hat dieses Büro eingerichtet, um Texte für den eigenen Bedarf, aber auch für externe Kunden in Leichte Sprache - unter Berücksichtigung aller formalen Kriterien - zu übersetzen.

"Für uns war das ein wichtiges Anliegen, um allen Personen, die von der Leichten Sprache profitieren, Zugang zu Informationen und damit sozialer Teilhabe zu ermöglichen. Wir nutzen die Arbeit des neuen Büros sowohl für eigene Publikationen, freuen uns aber auch über Anfragen von zum Beispiel Behörden oder anderen Unternehmen. Barrierefreie Sprache ist ein wichtiger Baustein gelungener Inklusion", erläutert der Lebenshilfe-Vorstand Dirk Oßwald in einer Pressemitteilung.

Die Leichte Sprache resultierte ursprünglich aus einer Forderung von Menschen mit Lernbehinderungen. Mittlerweile ist sie gesetzlich verankert. Nach einer Studie der Universität Bielefeld gehören ungefähr 30 Prozent der erwachsenen Deutschen zur Zielgruppe. Dazu zählen neben Menschen mit Lernbehinderungen auch funktionale Analphabeten, Menschen mit Hör- und Sehbehinderungen sowie Demenzbetroffene. Sie sei außerdem eine Erleichterung für alle, die nur wenig Deutsch können.

Schreibwerkstätten

Die teils aufkommende Kritik an der Leichten Sprache, sie würde die Alltagssprache verdrängen, hält Anja Sandtner nicht für berechtigt: "Viele Dokumente, wie Verträge, Arztbriefe oder Bescheide von Behörden, müssen fachlich korrekt und rechtssicher verfasst werden. Wir bieten aber an, ergänzende Erklärungen in Leichter oder Einfacher Sprache zu verfassen - damit möglichst alle in der Lage sind, die Inhalte zu verstehen." Sandtner übersetzt auch Webseiten und Informationsschreiben aller Art. Am Ende werden die Texte in Leichter Sprache von lernbehinderten Menschen geprüft. Nur so lasse sich sicherstellen, dass sie wirklich verständlich sind. Die Preise für die Übersetzung richten sich nach Umfang und Schwierigkeitsgrad des Ausgangstextes. Ursel Seifert von der Geschäftsführung der Lebenshilfe betont: "Uns ist es wichtig, gerade den Menschen mit Behinderungen ein faires Honorar für ihre Arbeit zu ermöglichen. Das Prüfen ist anstrengend und muss genauso erlernt werden wie das Übersetzen."

Nach den Sommerferien soll es im Stadtteilzentrum in der Walltorstraße 3 auch Schreibwerkstätten in Leichter Sprache geben. Das Angebot richtet sich einerseits an Betroffene, die ihre Schreib- und Lesefähigkeiten erhalten und ausbauen möchten; eingeladen sind darüber hinaus all jene, die lernen wollen, in Leichter Sprache zu schreiben und Einblicke in diese Sprachform bekommen möchten

Informationen zum Angebot des Büros für Einfache und Leichte Sprache erhalten Interessierte bei Anja Sandtner: telefonisch unter 0641/9311294-10 oder per E-Mail an a.sandtner@lebenshilfe-giessen.de. Foto: Lebenshilfe Gießen