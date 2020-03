Neues Corona-Testcenter ab Mittwoch in Gießen

Die Straße vor der Halle wird zur Einbahnstraße, da dort auch ein "Drive-through" für Abstriche aus dem Auto entsteht. Foto: Friese

GIESSEN - Viele haben es gefordert, nun wird es Realität: Am Mittwoch, 1. April, - und das ist in diesem Fall kein Aprilscherz - öffnet ein neues zentrales Coronavirus-Testcenter in Gießen. Untergebracht sein wird die Einrichtung, die für Tests auf eine Infektion mit dem Covid-19-Erreger bei Personen aus dem gesamten Landkreis zuständig ist, in der Rivers-Sporthalle an der Automeile neben der Kreisverwaltung. Das Licher Center, wo bislang täglich 40 bis 50 Abstriche vorgenommen wurden, ist nur noch bis Dienstag, 31. März, in Betrieb. Bei der Schaffung des jetzigen Testcenters haben Landkreis, Stadt und Kassenärztliche Vereinigung (KV), die es betreiben wird, eng zusammengearbeitet.

Auch das neue Testcenter in der Rivers-Sporthalle ist ausschließlich für Personen geöffnet, die auf Anweisung ihres Hausarztes, des Ärztlichen Bereitschaftsdienstes oder dem Gesundheitsamt dorthin geschickt werden. Eine Testung von Personen, die ohne vorherige Rücksprache mit einem Arzt und ohne Überweisung erscheinen, ist nicht möglich.

Zusätzlich zum Testcenter sollen ein "Drive-through" - Entnahme eines Abstriches, bei der man im Auto sitzenbleiben kann -, und ein Bereich für Untersuchungen durch Ärzte geschaffen werden. Für Letzteres wird ein separater Container aufgestellt. Eine Mobile Einheit für die Probenentnahme etwa bei Schwerkranken zuhause ist bereits im Einsatz und soll ausgebaut werden.

