Neues DRK-Schnelltestzentrum öffnet am Dienstag in Gießen

Stellten das neue Schnelltestzentrum vor (v.l.): Dr. Lars Witteck, Christian Betz und Nicole Eirich, beim DRK für die Koordinierung der Testzentren zuständig. (Foto: Heiko Krause/DRK)

GIESSEN - GIESSEN (red). In Kooperation mit der Volksbank Mittelhessen betreibt der DRK-Kreisverband Marburg-Gießen ab Dienstag im Schiffenberger Tal ein weiteres Corona-Schnelltestzentrum in Gießen. Neben Mitarbeitern der Volksbank kann die Bevölkerung zum kostenlosen Bürgertest kommen.

„Wir freuen uns an einem weiteren Standort Bürgern das Angebot machen zu können, sich mindestens einmal in der Woche testen zu lassen, um für sich und andere Sicherheit zu gewinnen“, freut sich DRK-Kreisverbandsvorstand Christian Betz. „Das DRK stellt sich seiner Verantwortung für die Gesundheit der Bevölkerung natürlich gerne“, insofern sei es selbstverständlich, dass sich der Kreisverband mit dem Betrieb von Schnelltestzentren maßgeblich an der Bekämpfung der Pandemie beteilige.

Zudem wird die Volksbank Mittelhessen ihrer Belegschaft die Gelegenheit zum Test geben. „Mit der Kooperation können wir unseren eigenen Mitarbeitern in Gießen und Umgebung ein professionelles Testangebot machen. Doch gleichzeitig sind wir dankbar, dass wir mit dem Standort auch die Testinfrastruktur für die gesamte Bevölkerung verbessern können. Dafür leisten wir gerne unseren Teil, indem wir die Fläche sowie die Räumlichkeiten zur Verfügung stellen“, sagt Volksbankvorstand Dr. Lars Witteck zur Eröffnung.

Das neue Testzentrum befindet sich in einer leer stehenden Praxis in einem Gebäude der Volksbank. In drei Räumen können dort pro Stunde etwa 40 bis 60 Schnelltests durchgeführt werden. Die Getesteten können die Räume direkt nach dem Abstrich verlassen. Fällt der Schnelltest positiv aus, werden sie informiert und müssen für den dann vorgeschriebenen PCR-Test noch einmal in das Testzentrum zurückgerufen.

Zu finden ist das Schnelltestzentrum im Watzenborner Weg hinter der „Schiffenberger Wacht“. Dort stehen durch eine eigens geschotterte Fläche ausreichend Parkplätze zur Verfügung. Die Öffnungszeiten für alle Bürger sind am Dienstag, 6. April, von 14 bis 18 Uhr. Danach montags bis freitags von 10 bis 13 Uhr und 14 bis 18 Uhr, samstags von 8 bis 13 Uhr und 14 bis 18 Uhr, und sonntags von 8 bis 13 Uhr. Mitarbeiter der Volksbank Mittelhessen können sich ab dem 7. April montags bis freitags von 8 bis 10 Uhr testen lassen.

Termine können ab sofort online über www.testzentrum-drk.de vereinbart werden.