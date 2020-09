Neues Experiment im Mathematikum Gießen

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

giessen (red). Seit es Mathematik gibt, wurde der "Goldene Schnitt" als eine bestimmte Einteilung einer Strecke definiert. Durch den Goldenen Schnitt wird eine Strecke in einen größeren und einen kleineren Teil aufgeteilt, sodass der größere Teil 61,8 Prozent des Ganzen ausmacht.

Seit dem 19. Jahrhundert haben sich viele Menschen auf die Suche nach seinen realen Erscheinungsformen gemacht. Diese hat man in der Kunst, in der Natur, insbesondere aber auch am menschlichen Körper gefunden. So wird immer wieder beschrieben, dass - bei einem idealen Körper - der Bauchnabel die Körpergröße im Goldenen Schnitt teilt.

Im Mathematikum können Besucher jetzt überprüfen, ob das bei ihnen so ist, das heißt, ob ihr Körper "goldene Proportionen" aufweist. Das neu entwickelte Experiment funktioniert berührungslos. Zunächst fallen die stilisierten Figuren einer Frau und eines Mannes auf, bei denen die Körpergrößen durch eine lange rote Stange, und die beiden Bauchnabel durch eine lange gelbe Stange verbunden sind. Die Besucher sind aufgefordert, es ihnen gleichzutun: Man soll sich an genau die Stelle vor das Exponat stellen, an der die gelbe Stange die Höhe des eigenen Bauchnabels erreicht hat. Dann zeigt die rote Stange an dieser Stelle die Körpergröße an - jedenfalls dann, wenn die eigenen Proportionen dem Goldenen Schnitt entsprechen. Das neue Experiment wurde am Freitag in die Dauerausstellung integriert.