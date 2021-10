Neues Fleischbewusstsein schaffen

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Beim Gründungsstammtisch am 13. Oktober berichten die Gründer von MeatApp, wie sie mit ihrer Idee einen Beitrag zu einem bewussteren Fleischkonsum leisten und wie sie damit auch der großen Fleischindustrie ein wenig die Stirn bieten wollen.

MeatApp ist ein digitaler Marktplatz für nachhaltig produziertes Fleisch und Fleischerwaren. Die Gründer heißen Wojciech Konieczny, Manuel Rühl und Julian Bonn. Sie sind in Hüttenberg aufgewachsen und bereits seit der fünften Schulklasse miteinander befreundet. Die Lebensmittelindustrie ist ihnen aufgrund ihrer bisherigen beruflichen Werdegänge gut bekannt. Julian Bonn leitet bei einer großen Brauerei die technische Infrastruktur. Manuel Rühl ist bei einem Gießener Energieanbieter angestellt. Das Steckenpferd von Wojciech Konieczny hingegen ist die Digitalisierung, in diesem Bereich hat er unter anderem an der JLU als wissenschaftlicher Mitarbeiter gearbeitet.

In den letzten zwölf Jahren hat sich die Anzahl an Metzgerbetrieben von 20 000 auf circa 10 000 halbiert. Der Zugang zu hochwertigem und auch nachhaltig produziertem Fleisch wird den Konsumenten somit zunehmend erschwert. Um dieses Problem zu lösen, entschlossen sich die Drei im März 2021 das Unternehmen MeatApp zu gründen. Beim Gründungsstammtisch am 13. Oktober 2021 (Beginn 19 Uhr) werden die Drei über ihre Teilnahme am „StartMiUp Capital Contest“ und viele weitere Erfahrungen, die sie während ihrer Gründung machen durften, berichten. Der Gründungsstammtisch wird als virtuelle Veranstaltung stattfinden. Eine Anmeldung unter wirtschaft@lkgi.de ist erforderlich. Der Einwahllink zur Teilnahme wird einen Tag vor der Veranstaltung verschickt. Die Teilnahme ist kostenfrei.