Neues Gebäude für die Uni Gießen

Die Justus-Liebig-Universität hat zusätzlichen Platzbedarf im Schiffenberger Tal.

GIESSEN - Wegen der Arbeiten am Philosophikum braucht die Justus-Liebig-Universität zusätzliche Räume, welche die Mittelhessische Wohnen schaffen will. In Abstimmung zwischen dem Unternehmen, der JLU und dem Magistrat ist ein weiteres Büro- und Seminargebäude zwischen Rathenaustraße und Karl-Glöckner-Straße geplant.

Auf dem Grundstück steht bereits ein Verwaltungsgebäude, das die Uni schon seit Jahren nutzt. Im Umfeld dieses Hauses in der Rathenaustraße 8 hatte die Mittelhessische Wohnen ursprünglich ein Boarding-Haus geplant, dessen tragfähige Umsetzung sich laut Magis-tratsvorlage jedoch als nicht möglich erwiesen habe. Da die Universität zudem Platzbedarf anmeldete, hat die Gesellschaft ihre Pläne geändert. "Für die Gesamtentwicklung in dem Gebiet ist das neue Vorhaben eigentlich besser. Es passt zur Entwicklung des Campus", meint Bürgermeister Peter Neidel.

Fünf Geschosse

Analog zum bereits bestehenden Verwaltungsgebäude soll der Neubau ebenfalls fünf Geschosse haben. "Aufgrund der Gebäudestruktur sind die Seminarräume überwiegend zum Grünzug des Klingelbachtals orientiert, da sich die U-förmige Kubatur ab dem ersten Obergeschoss zum Klingelbachtal öffnet", formuliert das Stadtplanungsamt im Antrag auf Aufhebung des in dem Bereich gültigen vorhabenbezogenen Bebauungsplans.

Wenn das jetzt geplante Gebäude fertig und die JLU umgezogen ist, will die Mittelhessische Wohnen das alte Verwaltungsgebäude sanieren oder durch einen weiteren Neubau ersetzen, informiert das Planungsamt. Durch das neue Seminargebäude I, das die JLU gemäß Masterplan im Campusbereich künftig errichten lässt, werde der zusätzliche Raumbedarf gedeckt und entfalle im Ersatzbau. Er ist jedoch auch als mittel- und langfristige Unterstützung bei weiteren Umbauschritten des Philosophikums eingeplant.

Zustimmung steht aus

Die Stadtverordnetenversammlung muss der vom Magistrat bereits beschlossenen und beantragten Aufhebung des derzeit gültigen Bebauungsplans "Karl-Glöckner-Straße" noch zustimmen.