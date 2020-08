Neues Kinder- und Familienzentrum der Lebenshilfe Gießen öffnet 2021

Voraussichtlich Ende Dezember sollen die Bauarbeiten für die neuen Wohneinheiten sowie das inklusive Kinder- und Familienzentrum beendet sein. Foto: Lebenshilfe

Giessen (chn). Im neuen Stadtareal "Am Alten Flughafen" entstehen aktuell circa 400 neue Wohnungen für unterschiedliche Zielgruppen. An zentraler Stelle (Am Stolzenmorgen 30) soll 2021 ein inklusives Kinder- und Familienzentrum eröffnen. Die Lebenshilfe Gießen wurde im Zuge eines öffentlichen Interessenbekundungsverfahrens als Träger dieser Einrichtung ausgewählt. Das Gebäude geht nach Fertigstellung durch die Firma Revikon in das Eigentum der Nassauischen Heimstätten über. Die Lebenshilfe Gießen wird das komplette Haus für einen Zeitraum von 20 Jahren als Ankermieter übernehmen und betreiben, heißt es in einer Mitteilung.

Der Neubau umfasst eine Nutzfläche von 2700 Quadratmetern und befindet sich auf einer parkähnlichen Außenfläche mit rund 5000 Quadratmetern. Bis Ende Dezember sollen die Bauarbeiten abgeschlossen werden, die vom Architekturbüro Feldmann aus Gießen betreut werden. Die äußere Hülle des Gebäudes ist fertig. In diesen Tagen werden bereits die Innenputzarbeiten beendet und der Estrich wird verlegt. Das Haus, das ein zur Hälfte begrüntes Dach mit Photovoltaik-Anlage erhält, wurde in Anlehnung an den KfW-Effizienzhaus-Standard 55 gebaut und verfüge somit über einen optimalen Wärmeschutz.

In vier Gruppen sollen 70 Kinder im Alter von null bis sechs Jahren ganztags betreut werden. "Das Kinder- und Familienzentrum wird den Namen von Sophie Scholl tragen, um von diesem Standort die Brücke zu den beiden benachbarten Sophie-Scholl-Schulen zu schlagen. Hier streben wir eine enge Kooperation an", betont Dr. Rebecca Neuburger-Hees, Bereichsleiterin Kindertagesstätten der Lebenshilfe Gießen.

In beiden Obergeschossen wird es zahlreiche Wohnungen geben, davon jeweils sechs barrierefrei beziehungsweise barrierearm konzipiert. Ferner verfügen 14 Wohnungen über eine bodengleiche Dusche sowie eine großzügige Bewegungsfläche. Unter anderem zehn junge Menschen mit und ohne Handicap können dort in einer inklusiven Wohngemeinschaft zusammenleben. Einen Teil der Wohnungen stellt die Lebenshilfe für das neue Projekt "Begleitete Elternschaft" bereit. Dabei sollen Menschen mit Behinderung, die Eltern werden möchten, bei der Betreuung und Erziehung ihrer Kinder unterstützt werden. Die anderen Wohnungen sollen an Personen mit und ohne Behinderung vermietet werden.

"Durch die direkte Nachbarschaft zu den Schulen und der auf der anderen Straßenseite entstehenden Wohnstätte für Menschen mit Autismus-Spektrums-Störung entsteht hier im Osten der Stadt ein neues Zentrum der Lebenshilfe Gießen", fasst Vorstand Dirk Oßwald die Bauvorhaben zusammen. Aufgrund seiner zentralen Lage im neuen Quartier und der guten Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel zeichne sich der Standort durch ideale Voraussetzungen für ein Wohn- und Begegnungszentrum aus.