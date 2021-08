Neues Leben am Alten Flughafen in Gießen

Wohnen im neuen Quartier: Seit Anfang August ziehen hier die Mieter ein. Foto: Rohnke

GIESSEN - Gießen(red). Die Zahlen verdeutlichen, was "Am Alten Flughafen" auf den zwei großen Baufeldern mit mehr als 14 000 Quadratmetern Fläche geleistet wurde: Hier entstanden in rund zwei Jahren Bauzeit 118 Wohnungen in fünf Wohnhäusern mit insgesamt 9000 Quadratmetern Wohnfläche. Sie sind der letzte Baustein eines Gesamtpakets von 140 Wohnungen, das Hessens landeseigene Wohnungsbaugesellschaft zum neuen Wohngebiet in Gießen beiträgt, wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht. 38 davon werden gefördert vermietet, den Neubau eines Kinder- und Familienzentrums (KiFaZ) vermietet die NHW seit Februar dieses Jahres an die Gießener Lebenshilfe.

"Unsere Aufgabe im neuen Quartier ist erfüllt", sagt NHW-Geschäftsführer Dr. Constantin Westphal. "Die jetzt bezogenen Neubauten beleben das Viertel nochmals nachhaltig und machen es vielfältiger - unsere Wohnungen ziehen Familien, Singles und Paare gleichermaßen an. Ich möchte mich an dieser Stelle auch nochmals für die gute Zusammenarbeit mit unserem Partner bedanken", so Westphal weiter. Die Unternehmensgruppe hatte die fünf Wohngebäude von der WEIMER Wohnbau GmbH & Co KG schlüsselfertig gekauft.

Auf dem Baufeld in der Meerweinstraße 15 und 17 wurden zwei Gebäude mit jeweils 25 Wohnungen umgesetzt, 16 davon sind öffentlich geförderte Zwei-Zimmer-Wohnungen mit einer Größe zwischen 45 und 59 Quadratmetern. Die Gebäude werden bereits seit August bezogen.

Die Wohnungen auf dem Baufeld in der Meerweinstraße 4 und 6 sowie Stolzenmorgen 20 sind ab 1. September bezugsfertig. Hier entstanden drei Gebäude mit 21, 22 und 25 frei finanzierten Wohnungen. Sie verfügen jeweils über zwei bis vier Zimmer auf einer Fläche zwischen 47 und 114 Quadratmetern. Jede Wohnung besitzt einen Balkon beziehungsweise eine Terrasse oder Dachterrasse. Der Mietpreis der frei finanzierten Wohnungen liegt bei elf Euro pro Quadratmeter, die öffentlich geförderten Wohnungen werden für acht Euro pro Quadratmeter vermietet. Noch sind nicht alle Wohnungen vergeben, Interessenten können sich über die Webseite "Wohnen-in-der-Mitte.de" registrieren und bewerben.

Bereits im Februar 2021 wurde im Wohn- und Gewerbegebiet "Am Alten Flughafen" ein Kinder- und Familienzentrum (KiFaZ) eröffnet. Den Neubau mit viergruppiger Kita sowie barrierefreien Wohnungen für Menschen mit und ohne Behinderung hat die NHW schlüsselfertig von der Revikon GmbH erworben und an die Lebenshilfe Gießen übergeben. Diese bietet in den Räumlichkeiten künftig 70 Kita-Plätze an, davon 50 für über dreijährige Kinder sowie 20 für jüngere Kinder. Die Stadt Gießen finanziert die Kita über Betriebskostenzuschüsse mit.

In dem Gebäudekomplex sind auf zwei Stockwerken 21 geförderte, barrierefreie Wohnungen für Menschen mit und ohne Behinderung untergebracht. Darunter befinden sich sechs Wohnungen für das hessenweit in dieser Form einmalige Projekt der "Begleiteten Elternschaft".

Hierbei unterstützen Fachkräfte der Lebenshilfe Gießen Menschen mit sogenannter geistiger Behinderung beim aktiven Leben der Elternschaft, stets orientiert an den individuellen Bedürfnissen der einzelnen Familien.