Neues Literaturmagazin für Gießen und die Region

giessen. Eine Lücke im kulturellen Leben von Stadt und Region wollen die Gründer der Literaturzeitschrift "Georg*ette" schließen. Nun liegt die erste Ausgabe ihres 64-seitigen Druckwerks vor. Zehn Texte sind darin versammelt, hinzukommen Fotos und Illustrationen. Jan Seibert, 23-jähriger Gießener Philosophiestudent und Redaktionsmitglied, erläutert, was es mit "Georg*ette" auf sich hat.

Herr Seibert, wie entstand die Idee, eine Literaturzeitschrift zu gründen?

Wir fanden uns als Gruppe Ende 2019 zusammen, weil wir festgestellt haben, dass in diesem Bereich in der Region seit Längerem eine Lücke klafft. Deshalb haben wir die Redaktion gegründet und hoffen jetzt, mit dem Magazin Autoren aus ihren kleinen Lesezirkeln herausholen und vernetzen zu können. Wir wollen allen Literaturinteressierten eine Plattform bieten.

Kannten sich die Redaktionsmitglieder denn zuvor schon?

Zum Teil. Ich selbst veranstalte zusammen mit Maximilian Lipski eine offene Lesebühne, unter dem Titel "Die hohle Mittelmäßigkeit". Dabei trafen wir auf Wolf D. Schreiber, der bereits früher an zwei Literaturmagazinen mitgearbeitet und zuletzt eine Anthologie herausgegeben hat. Für ihn ist das also kein Neuland mehr. Außerdem dabei sind Pedro Hafermann, der die Illustration für die Titelseite geschaffen hat, sowie Jasmin Höhl, die ihre Erfahrung als freie Lektorin mitbringt, und Anika Brummer, die uns auch fotografisch unterstützt.

Und wie fanden Sie geeignete Texte für das Magazin?

Wir schreiben fast alle selbst oder sind anderweitig literaturbegeistert und -engagiert. Außerdem haben wir einen Aufruf gestartet, einen Open Call für Einreichungen. Vorgabe war, dass die Autoren über die Texte oder biografisch mit der Region verbunden sind. Es lief über die sozialen Medien, aber auch über Mund-zu-Mund-Propaganda. Da haben wir insgesamt 50 Beiträge bekommen, darunter aus Köln und Berlin, aus denen wir in der Redaktion eine Auswahl treffen mussten. Die große Resonanz hat uns alle schon sehr überrascht. Sie zeigt: Es gibt hier eine literarische Szene, die Leute wollen gehört und gelesen werden.

Welche Beiträge haben es denn in die Erstausgabe geschafft?

Insgesamt zehn Texte sowie Fotografien und Illustrationen. Von der Lyrik über Prosa und Experimentelles bis zu klassischen Erzählungen ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Ist schon eine zweite Ausgabe in Planung?

Ja, wir haben durch den Open Call so viel guten Stoff, dass wir bereits die Beiträge dafür ausgewählt haben. Der Schwerpunkt wird dann auf thematisch geschlossener Mystery und Horrorgeschichten liegen. Die Ausgabe soll noch im Dezember erscheinen.

Wie finanzieren Sie sich?

Wir sind alles Ehrenamtliche und machen "Georg*ette" in unserer Freizeit. Für das Projekt haben wir Fördermittel vom Kulturamt der Stadt bekommen, mit denen wir etwa den Druck finanzieren können. Das Heft wird auf Spendenbasis verteilt, über großzügige Spenden würden wir uns natürlich freuen. Alle sollen geben, was sie können und möchten. Außerdem sind Lesungen mit den Autoren geplant. Wenn wir ihnen dann irgendwann mal Gagen bezahlen könnten, wäre das natürlich schön. Diesmal hat das noch nicht geklappt. Eine Autorin kommt etwa aus Berlin, sie bezahlt die Reise komplett selbst. So viel Engagement freut und bestärkt uns in der Redaktion natürlich alle sehr.

Warum haben Sie das Magazin "Georg*ette" genannt?

Da gab es in der Redaktion harte Verhandlungen (lacht). Viele Vorschläge waren im Rennen. Etwas mit Büchner zu machen, liegt in der Stadt ja nahe. Aber "Georg" wäre doch etwas zu langweilig gewesen. So sind wir auf diese zeitgemäße Variante gekommen, die zudem die Pluralität des Heftes sehr gut mitanschaulich macht. Im Editorial habe ich auch etwas dazu geschrieben.

Hoffen Sie selbst, irgendeinmal die Schriftstellerei zu Ihrem Beruf machen zu können?

Ich schreibe Lyrik, und davon kann ja niemand leben, außer man ist vielleicht Jan Wagner (lacht). Nein, es wäre schon schön, wenn ich irgendwann einmal einen Lyrikband veröffentlichen könnte. Ansonsten würde ich später gerne im akademischen Betrieb oder in der Kulturszene arbeiten.

Wo wird das Magazin zu bekommen sein?

Etwa bei unseren Lesungen, im Prototyp oder der Anschlussverwendung, wir wollen auch noch mit den Buchhandlungen sprechen. Man kann es auch über unsere Homepage bestellen, dort gibt es zudem eine PDF-Version und demnächst Infos, wo das Magazin ausliegen wird. Gedruckt liegt das Heft in einer Auflage von 200 Stück vor. Zwei Ausgaben pro Jahr sollen es werden. Wir hoffen, dass es ein beständiges Projekt wird. Für Anfang 2021 planen wir auch wieder einen Open Call, bei dem wir um neue Einsendungen bitten. Und wir wollen unsere Fühler auch nach Marburg ausstrecken. Ich glaube, das Potenzial in der Region für dieses Projekt ist auf jeden Fall vorhanden. Für Neuzugänge in der Redaktion und jede weitere helfende Hand sowie natürlich für gute Texte sind wir aber auch weiterhin immer offen.