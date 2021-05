Neues Mittel im Einsatz gegen Eichenprozessionsspinner

Mit einem Extrakt aus der Neem-Pflanze wird den Eichenprozessionsspinnern der Garaus gemacht. Fotos: Schäfer

GIESSEN - Die kleinen, bis zu fünf Zentimeter langen Tierchen ziehen aus ihren bis zu einem Meter langen, am Baumstamm klebenden Raupennestern (Gespinsten) in Gruppen von etwa zwei Dutzend nebeneinander zu ihren Futterplätzen, den Eichenblättern - im Gänsemarsch wie bei einer kirchlichen Prozession. Deshalb heißen sie auch Eichenprozessionsspinner (EPS). "Es ist nun schon das vierte Jahr, dass wir sie mit Sprühen bekämpfen", erzählt Benjamin Lakowski bei einem speziellen Einsatz. Als Sachgebietsleiter Baumkontrolle und -pflege beim Gartenamt ist er für alle städtischen Bäume im Bebauungsbereich zuständig und beaufsichtigt erneut die Maßnahmen gegen die Ausbreitung dieses Plagegeistes.

Der EPS liebt - wie der Name verrät - fast ausschließlich die Eiche. Seine toxischen Brennhärchen sind lediglich 0,2 Millimeter lang, ihr Durchmesser gar nur ein Vierzigstel davon. Die unvorstellbar winzigen Härchen brechen leicht ab, können daher, ähnlich Pflanzenpollen, durch Luftbewegungen weit umherfliegen und über Jahre hinweg nesselnd wirken: Hautallergien, Schleimhautentzündungen in Mund und Augen sowie Atemwegsprobleme sind die Folge. "Am Anfang sind das juckende Quaddeln mit einem Zentimeter Durchmesser, die sich allmählich bis auf einen Punkt verkleinern. Doch ständig gilt: jucken, jucken, jucken", berichtet eine Ärztin. Andere Symptome reichten von Atemnot über Bronchitis und Asthma bis hin zum allergischen Schock. Kommen Arbeitnehmer während ihrer Berufstätigkeit mit Raupenhaaren in Kontakt und erkranken, wird dies gar als Arbeitsunfall anerkannt.

Die in der vergangenen Woche begonnenen Vorkehrungen mussten wegen drohenden Regens mehrfach unterbrochen werden. "Wenn das aufgebrachte Mittel auf den Eichenblättern kurz danach vom Regen abgewaschen wird, macht unser Einsatz keinen Sinn", verdeutlicht Lakowski im Gespräch mit dem Anzeiger. Los ging es im Gebiet der Vitos-Klinik, gegenwärtig ist die vor zwei Jahren stark betroffene Anneröder Siedlung an der Reihe.

Gespritzt wird erstmals mit einem anderen Produkt, einem Extrakt aus der Neem-Pflanze. Hersteller des Mittels "Neem Protect" ist die Firma Trivolio-M aus Lahnau, die hochreine Biosubstanzen produziert. Obwohl zu offenen Gewässern Abstand eingehalten wird, ist das Biozid, so Lakowski, ungefährlich. "In abgespeckter Form wird es auch in der Tierpflege eingesetzt." Bestimmte wohnortferne, vom Befall in den vergangenen Jahren nicht so stark tangierte Bereiche sollen von der Behandlung ausgenommen werden. "Wir wollen dort sehen, wie der Befall sich in diesem Jahr entwickelt."

Benjamin Lakowski berichtet von "nur noch gelegentlichen" Anrufen und Fragen: "Wann kommt Ihr zum Sprühen?" oder "Uns juckt's. Doch wir sehen keine Nester." Zurückzuführen sei der Juckreiz darauf, dass die winzigen giftigen Nesselhärchen durch Wind kilometerweit verweht werden können. Sie stammen dann von Eichen aus dem Stadtwald, wo die EPS nicht bekämpft werden. Gießens oberster Baumpfleger ist jedenfalls vom Erfolg der diesjährigen Maßnahmen überzeugt: "Wenn die Raupen aus ihren Gespinsten hochklettern und die Eichenblätter mit dem Mittel fressen, wird ihr Darmtrakt zerstört." Für die städtischen Bäume kostet die Aktion rund 10 000 Euro. Die Kooperationspartner zahlen gut zehn Euro pro behandeltem Baum. Private Besitzer wenden sich bei Sprühbedarf direkt an das Rathaus.

Mehr als 1500 Bäume

Vor fünf Jahren waren im Wäldchen an der Licher Straße in Höhe der Rehschneise erstmals Nester des EPS entdeckt worden. Seitdem war das Gartenamt auf innerstädtischen Grünflächen aktiv, um das Problem unter Kontrolle zu bekommen. Ab 2018 setzte man auf Prävention durch Sprühen mit einem natürlichen Insektizid auf der Basis des Bakteriums Bacillus thuringiensis - und zwar vorrangig in sensiblen Bereichen wie Kitas, Schulen, Spiel-, Sport- und Freizeitanlagen. Im Jahr 2019 mussten sich die Mitarbeiter des Gartenamtes bereits um 650 Bäume kümmern: Besprüht wurden all jene, die im Vorjahr mit den Raupen befallen waren.

Besonders viele Eichen wachsen in der Anneröder Siedlung im Osten der Stadt, ebenso in den angrenzenden Waldgebieten. Ende Juni 2019 klagte ein Großteil der Bewohner im Viertel über starke Entzündungserscheinungen. Die Bürger, die sich an die Stadtverwaltung wandten, fühlten sich damals nicht ernstgenommen und regelrecht abgewimmelt. Auch ihr verbitterter Marsch mit dem Banner "Uns juckt's - doch niemanden juckt das" zum Gesundheitsamt brachte ihnen dort nicht die erhoffte Aufmerksamkeit. Das galt auch für eine Bürgersammlung. Erst nachdem auch die Bild-Zeitung eingeschaltet worden war, wurden die Nester abgesaugt und der Leidensdruck der Bewohner ließ nach.

In den Folgejahren sollte es erst gar nicht mehr so weit kommen. Im Vorjahr wurden deshalb auch wohnortnahe Gebiete mit großem Eichenaufkommen einbezogen - insbesondere die Anneröder Siedlung. Dazu gehört auch der Baumgürtel bis zum Gießener Ring. Mehr als 1500 Eichen in der ganzen Stadt wurden besprüht. Durch das gemeinschaftliche Vorgehen des Gartenamtes mit den betroffenen Institutionen konnte der Eichenprozessionsspinner erfolgreich zurückgedrängt werden. Diesmal sind neben der Stadt Gießen mit rund 900 Eichenbäumen die Universität (170), die Vitos-Klinik (200), die Wohnbau Gießen GmbH (150), das Studentenwerk (180), der Gewerbepark Becker (25), die Wevato GmbH (40) und die Wohnbaugenossenschaft Gießen (30) beteiligt.