Neues Stromnetz für Jugendwerkstatt

GIESSEN - (red). Dank einer Förderung der Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen wurde in den letzten Monaten das Stromnetz der Jugendwerkstatt Gießen gGmbH durchweg erneuert. Dabei wurden Stromkreise mit Brandschutzschaltern ausgestattet, Personenschutzschalter installiert und Maschinenstromkreise überprüft. Bestehende Kabel wurden z.T. rückgebaut, andere isoliert oder auch neue Zuleitungen gelegt. Im Zuge dieser Maßnahmen wurden die Verteilungen ausgetauscht und neue Dokumentationen erstellt. Zuletzt hatte ein dringender Sanierungsbedarf bestanden. Die Mängel sind über mehrere Jahre entstanden, da es in und an den Gebäuden immer wieder Erweiterungen und Anpassungen gegeben hatte.