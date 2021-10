Neues THM-Semester soll im hybriden Format stattfinden

Zum Ausklang des digitalen „Ersti-Kick-Off“ der Technischen Hochschule Mittelhessen führen „Die Physikanten“ in einer Art Aftershow-Party auf spaßige Art und Weise physikalische Experimente vor. Die neuen Studierenden treffen sich anschließend via „gather.town“ digital an der Bar oder am Lagerfeuer. Foto/Screenshot: Pflüger

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Man konnte die Vorfreude auf einen normaleren Unialltag quasi durch den Bildschirm spüren. So wurde zwar der „Ersti-Kick-Off“ der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM) digital und live per YouTube übertragen, „jedoch werden wir dieses Semester auch wieder mehr Lehrformate in Präsenz durchführen. Lassen sie sich überraschen“, begrüßte Jutta Müller aus der Zentralen Studienberatung die rund 2400 neuen Studierenden in knapp 80 Studiengängen an den drei Standorten der THM in Gießen, Friedberg und Wetzlar live aus dem Löbershof in Gießen. „Jedes Semester sind wir neugierig auf sie und ihre Erfahrungen und Diversität, die sie mitbringen. Egal ob mit internationalem Hintergrund oder ohne, frisch aus der Schule oder nach der Ausbildung oder mit welchem Geschlecht – sie bringen neue Ideen mit, die die THM ausmachen“, fuhr Müller fort.

Matthias Willems, Präsident der Hochschule, schwor die Neuankömmlinge auch auf einen „normaleren“ Studienstart ein, als ihn die „Erstis“ der vorherigen Semester erlebt hätten. „Viele Lehrangebote werden wieder in Präsenz stattfinden. Deshalb bitte ich sie eindringlich im Namen aller Lehrenden: Nehmen sie die Möglichkeit war und erscheinen sie vor Ort zu Praktika, Vorlesungen oder Seminaren. Niemand schaut gerne in schwarze Kacheln am Bildschirm“, so Willems.

Ausgeklügeltes Konzept

Die THM habe ein ausgeklügeltes Sicherheitskonzept entwickelt, um Präsenzlehre auch bei steigenden Infektionszahlen durchführen zu können. „Jedoch wird es natürlich auch nicht überall perfekt laufen. Nur online oder nur in Präsenz ist einfacher als das hybride Format. Wir werden aber alles für sie geben“, versprach der Präsident. Außerdem riet er noch einmal allen Neuankömmlingen, sich impfen zu lassen: „Auch auf die Gefahr hin, mir damit nicht nur Freunde zu machen, lege ich ihnen die Corona-Schutzimpfung sehr ans Herz. Als Hochschule mit medizinischem Fachbereich kann ich ihnen versichern, dass die Vorteile der Impfung überwiegen“, so Willems.

Auf ein Infovideo der Hochschule inklusive der Vorstellung wichtiger universitärer Einrichtungen wie des International Office oder des Hochschulsports folgten einige Interviews vom Vorsitzenden des Allgemeinen Studierendenausschusses (AStA) der THM, Maurice Kontz, mit Studierenden, die schon längere Zeit an der Hochschule studieren. „Ich habe anfangs den zeitlichen Umfang des Studiums völlig unterschätzt und mehr Zeit zur Nacharbeit benötigt als angenommen“, berichtete beispielsweise Karina. Dennis erklärte, dass das Studium darunter leiden könne, wenn man nebenher zu viel arbeite. „Bei der Studienberatung oder beim AStA erhaltet ihr aber Infos über BAföG und andere Förderangebote“, so der Student. Wichtig sei es außerdem laut ihm auch „mal feiern und abschalten zu können. Diese Zeit muss man sich für ein erfolgreiches Studium auch nehmen“.

„Die THM ist eine Hochschule der angewandten Wissenschaften. Das heißt, wir forschen für die Praxis“, erklärte abschließend Jutta Müller. Deshalb habe man passend dazu als „Vorlesung der ganz besonderen Art“, Ausklang und Aftershow-Party der Veranstaltung „Die Physikanten“ eingeladen, die einige Vorführungen physikalischer Phänomene darboten. Weiterhin war es möglich, als digitaler Avatar an der Aftershow-Party auf der Plattform „gather.town“ teilzunehmen, wo die neuen Studierenden sich digital an der Bar oder am Lagerfeuer treffen konnten. „Wir wollen außerdem mit ihnen über das grüne Band verbunden sein, dass sich quer durch ihren Studienalltag an der THM zieht und bereits ihren Semesterstarttüten beilag. Tragen sie es am Handgelenk, am Rucksack oder irgendwo sonst und knüpfen sie neue Bänder innerhalb der Hochschule. Ich freue mich, sie bald alle in Präsenz zu sehen“, schloss Müller die Veranstaltung.

Weitere Veranstaltungen zur Studieneinführung finden sich auf der Homepage der THM unter www.thm.de/willkommen.