Neues von und in der "Büchergilde"

Giessen (red). Lynette Schwantes wird ihr Buch "Geheimnisvolle Karibische Kochkunst" bei der "Büchergilde" (Wetzsteinstraße 4) am Samstag, 1. August, präsentieren. Die gebürtige Südamerikanerin hat Kochideen zusammengetragen, die ohne viel Aufwand von jedem und jeder lecker zubereitet werden können. Von 11.30 Uhr bis 12.30 Uhr wird sie unter Berücksichtigung der erforderlichen Hygieneregeln vor dem Laden selbst Zubereitetes anbieten und dabei ihr Buch vorstellen.

Die Büchergilde hat vieles verändert: Der Schwerpunkt im modernen Antiquariat liegt in diesem Vierteljahr auf französischer Literatur - Romane, Sachbücher, Comics etc. Ganz neu ist nun eine reichhaltige Auswahl von geschmackvollem Modeschmuck. Das Sortiment regionaler Autoren wurde erweitert. Auch das Grafik-Angebot wurde ausgebaut. Hier ist nun der weit über die Region hinaus bekannte Künstler Bodo Klös mit Grafiken und Büchern vertreten. Hübsche Drucke in großer Auswahl mit Landschafts- und Tier-Motiven, die sich gut als Geschenk eignen, sind im Preissegment zwischen acht und 45 Euro von Andrea Hupke de Palazzo vorrätig. Grafikliebhaber können über die Büchergilde auch wieder den Tabor-Kalender beziehen.

Die Büchergilde ist dienstags, mittwochs und freitags von 10 bis 12 Uhr sowie von 15 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 13 Uhr geöffnet.