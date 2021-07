Neues Werkstattgebäude für Theodor-Litt-Schule Gießen

Platz 1: Auch das Siegermodell ist im Rathaus zu sehen. Fotos: Czernek

GIESSEN - Gießen. Die grundhafte Sanierung der Theodor-Litt-Schule geht voran: Der Architektenwettbewerb für das neue Werkstattgebäude ist abgeschlossen. 15 Entwürfe wurden bewertet und die Preise vergeben. Gewonnen hat der Vorschlag des Architekturbüros "Waechter und Waechter" aus Darmstadt. Die eingereichten Entwürfe und Modelle sind noch bis 29. Juli im Rathaus, drittes und viertes Obergeschoss, zu besichtigen.

Nachdem feststand, dass eine Sanierung nicht mehr sinnvoll sei, habe man intensiv über eine Neuplanung nachgedacht, erläuterte Stadträtin Astrid Eibelshäuser. Vor der Ausschreibung haben sich mehrere Workshops mit Lernkonzepten des 21. Jahrhunderts auseinandergesetzt. Die Ergebnisse seien mit in die Ausschreibungsunterlagen aufgenommen worden. Nachhaltigkeit und das pädagogische Konzept im Einklang mit der Architektur bildeten die Grundlage.

Betreut wurde der Wettbewerb von dem Frankfurter Architekten Hilmer Goedeking, der viel Lob für die Vorgehensweise der Stadt fand. Im Rahmen der europaweiten Ausschreibung hätten sich 50 Büros gemeldet, wovon 39 in die engere Wahl gekommen seien. Letztlich hätten 20 Büros die Berechtigung an der Teilnahme erhalten, erläuterte er. 15 Arbeiten wurden zum Schluss von einer Jury, in der auch Vertreter der Schule und der Stadt vertreten waren, in einem mehrstufigen Verfahren bewertet und begutachtet.

Die Aufgabe

Die Aufgabenstellung war klar umrissen: Gebraucht wird ein Gebäude, in dem zukünftig der Werkunterricht für die Schüler stattfinden kann und dies mit den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts in Hinblick auf veränderte pädagogische Konzepte. So hatte sich aufgrund der vorangegangenen Workshops herausgestellt, dass man ein Gebäude mit einer möglichst flexiblen Struktur benötigt. Außerdem war zu beachten, dass das aktuelle Gebäude für den praktischen Unterricht mit seiner Ausstattung unerlässlich ist, sodass die Zeit ohne ein solches Werkstattgebäude möglichst kurzgehalten werden muss. Daher wird das neue Gebäude direkt an der Ringallee entstehen und erst anschließend wird das alte zurückgebaut.

Den ersten Preis erhielt mit einstimmigem Votum der Jury der Entwurf des Architekturbüros "Waechter und Waechter" aus Darmstadt, der durch seine Kompaktheit, seine Formgebung und seine klugen Lichtverhältnisse überzeugt hätte, erläuterte Goedeking. Er verwies darauf, dass alle Bewerber die gleichen Grundvoraussetzungen in Bezug auf Größe und Funktionalität anhand der Unterlagen gehabt hätten.

Es sei eine wirklich tolle Aufgabe gewesen, betonte Prof. Felix Waechter und erläuterte seinen Entwurf. Bewusst habe man auf die Art der klassischen Flure mit einzelnen Schulungs- und Werkräumen verzichtet. In der Mitte des Gebäudes befindet sich die Projekthalle, die modular unterteilt werden kann. Zwei Lichthöfe sorgen für natürliche Beleuchtung. Im ersten Stock sind Schulungsräume um die Projekthalle untergebracht, ein Balkon biete einen Außenbereich und erfülle zugleich die notwendigen Brandschutzbedingungen, erklärte er. Das Gebäude werde in Holzbauweise entstehen. Damit könnten viele Teile vorgefertigt werden, sodass die eigentliche Bauphase sehr kompakt gestaltet werden könne.

Den zweiten Platz belegte das Architekturbüro ZRS aus Berlin. Auch bei diesem Entwurf soll der Bau in Holzbauweise verwirklicht werden und ebenfalls eine flexible Struktur erhalten. Auch wenn die Außenmaße immer die gleichen waren, so unterscheiden sich die erst- und zweitplatzierten Entwürfe durch kleine Details, wie zum Beispiel, dass die Projektfläche bei ZRS nach vorne verlegt werde, führte Jan Schreiber vom Berliner Architekturbüro aus. Im Gegensatz zum Vorschlag von Waechter und Waechter erscheint die Außenfassade nicht ganz so kompakt, sondern etwas kantig, mit einem begrünten Gerüst. Auch bei diesem Modell gibt es einen umlaufenden Balkon, der zugleich als Fluchtweg genutzt werden kann. Versorgungswege und -schächte wurden bewusst nach außen gelegt, sodass die Auszubildenden direkt daran arbeiten könnten. Dieser Plan sieht vor, die alten Fundamente weiterzuverwenden, um so etwas zur Nachhaltigkeit beizutragen. "Dies ist uns sehr wichtig", betonte Andrea Klinge.

Die Entscheidung

Allerdings bedeutet der erste Platz nicht, dass dieser Entwurf auch umgesetzt wird. Die letzte Entscheidung über die Realisierung obliegt dem Magistrat, er kann sich an diese Empfehlung halten oder auch nicht. Nach den Sommerferien werde es um Detailfragen gehen, erläuterte Eibelshäuser. Diese würden weiterhin von dem Architekten Goedeking begleitet. Da dies nur grobe Entwürfe seien, könne man zum jetzigen Zeitpunkt auch nichts über Kosten und Bauzeiträume sagen.