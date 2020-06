Neues Zuhause für Wanderfalken in Gießen auf Wohnbau-Hochhaus

Jetzt kann der Wanderfalke kommen: Matthias Korn, Dr. Gerd Hasselbach, Gerda Weigel-Greilich, Rainer Pauli, Heinrich Velten und Ricardo Garcia (von links) sind zuversichtlich, dass das Nahrungsangebot hier reich ist. Foto: Pflüger

Giessen (fpf). Der Schutz des Wanderfalken in Hessen ist traditionell eine langwierige Angelegenheit. "Durch das Insektenvernichtungsmittel DDT gab es Anfang der 1980er Jahre lediglich ein übrig gebliebenes Brutpaar", weiß Matthias Korn, Ornithologe und Vorsitzender des städtischen Naturschutzbeirates. Der mittlerweile verbotene Wirkstoff machte die Schalen der Eier so dünn, dass sie von brütenden Elternvögeln zerquetscht wurden. Doch auch in Gießen hat man vonseiten des Umweltamtes nun gut zwei Jahre gebraucht, um einen geeigneten Stellplatz für einen Nistkasten für den seltenen Raubvogel zu finden. "Nach langer Suche haben wir auf dem Hochhaus der Gießener Wohnbau GmbH in der Heinrich-Will-Straße 13 den passenden Standort identifiziert", berichtet Amtsleiter Dr. Gerd Hasselbach.

Der über 300 Kilogramm schwere Betonkasten passte allerdings nicht durch den obersten Treppenabsatz, weshalb die Wohnungsbaugesellschaft den Gerüstbauer Heinrich Velten beauftragte, per Gerüst und Lastenaufzug den Nistkasten auf das Flachdach zu befördern. "Die Kosten für die Aufstellung übernehmen wir gerne als Zeichen für unser Engagement zum Schutz der heimischen Biodiversität", betont Wohnbau-Prokurist Rainer Pauli. Während der Sanierung von Außenfassaden bringe man bereits häufiger Nistmöglichkeiten für kleinere Vögel wie den Mauersegler oder für Fledermäuse an. "Der Kasten ist für uns so ein weiteres Element im Vogelschutz." Auch wenn sich die hessischen Bestände erholen, gebe es in Gießen laut Matthias Korn bisher lediglich ein brütendes Wanderfalkenpaar in einem Kasten auf der Thermischen Reststoffbehandlungs- und Energieverwertungsanlage (TREA) der Stadtwerke, das nächste befindet sich in Lützellinden. "Deshalb haben wir hier genug Platz und Raum für ein weiteres brütendes Paar", so der Experte.

Der Wanderfalke benötige hohe, geschützte Orte für seine Brut. Garantiert sei dadurch eine Ansiedlung trotzdem nicht; ein Wanderfalkenkasten auf dem ehemaligen Gebäude der Gießener Brauerei beherberge beispielsweise lediglich den kleineren Turmfalken. "Wir sind aber zuversichtlich, da hier das Nahrungsangebot reich ist. Der Wanderfalke liebt Stadttauben auf dem Speiseplan", ergänzt Korn. "Außerdem siedeln sich Junge gerne an ihnen bekannten Orten an." Man hoffe somit auf Jungtiere der angrenzenden Brutpaare.

Bezahlt und angeschafft wurde die neue Nistmöglichkeit von der Stadt. "Allerdings bezuschusst uns ein hessisches Förderprogramm zur Biodiversitätserhaltung", erklärt Stadträtin Gerda Weigel-Greilich. Auch in Zukunft sollen weitere Kästen im Stadtgebiet angebracht werden. "Wir befinden uns auf der Suche, auch gemeinsam mit der Wohnbau", so Hasselbach. Die nächste Anbringung soll dann nach den nun gesammelten Erfahrungen auch schneller gelingen.