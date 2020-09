Neugestaltung des städtischen Museums in Gießen

Leib'sches und Wallenfels'sches Haus sollen miteinander verbunden werden. Archivfoto: Scholz

GIESSEN (olz). Nächster Schritt für das Oberhessische Museum: Per Ausschreibung hat die Stadt jetzt einen Realisierungswettbewerb für die räumliche Neukonzeption auf den Weg gebracht. Im Fokus stehen dabei Leib'sches und Wallenfels'sches Haus, die miteinander verbunden werden sollen. "Für den Wettbewerb wird ein Preisgeld von insgesamt 57 000 Euro (zuzüglich Mehrwertsteuer) zur Verfügung gestellt", heißt es in der Ausschreibung.

Seit Langem ist die Neugestaltung des Museums mit seinen drei Standorten immer wieder in der öffentlichen Debatte. Denn die Einrichtung mit Hauptsitz im Alten Schloss ist in die Jahre gekommen. "Seit der Ersteinrichtung der Ausstellungsräume zwischen 1978 und 1987 wurde keine grundlegende Überarbeitung der Dauerausstellung mehr vorgenommen", formuliert die Ausschreibung. Bei der nun gestellten Wettbewerbsaufgabe handele es sich um den ersten Bauabschnitt der Ertüchtigung und Umstrukturierung der Museumslandschaft des Oberhessischen Museums.

Barrierefreier Zugang

"Der Wettbewerb betrifft das Leib'sche und das Wallenfels'sche Haus, die in geeigneter Weise verbunden werden sollen, um einerseits den barrierefreien Zugang zu ermöglichen und andererseits die Wahrnehmung der einzelnen Gebäude als zukünftig zusammenhängender Standort des Oberhessischen Museums zu etablieren", so der Ausschreibungstext. Konzeptionell sei dabei das Alte Schloss als weiterer Standort zu berücksichtigen, ein Museumskonzept sei im Vorfeld des Wettbewerbs bereits erarbeitet worden. "Der hier ausgelobte Wettbewerb dient der Schaffung eines zeitgemäßen Museums, der Sichtbarmachung des Museums im Stadtraum, der Schaffung eines identitätsstiftenden Ortes für das Oberhessische Museum, aber auch für Kultur im Allgemeinen, sowie der Formung eines zusammenhängenden Komplexes", steht in der Ausschreibung. Neben der Barrierefreiheit sei dabei auch der Brandschutz zu berücksichtigen. "Die gegenwärtig nicht erlebbare räumliche Nähe der drei Gebäude zueinander eröffnet ferner die Möglichkeit, mehr noch die Notwendigkeit, eine städtebaulich sinnvolle wie funktionale Verbindung herzustellen", erklärt die Stadt in ihrer Veröffentlichung. Die Kriterien für die Beurteilung der Arbeiten des Wettbewerbs, der für 20 Teilnehmer vorgesehen ist, sind das Raumprogramm und funktionale Anforderungen. Auch gestalterische, städtebauliche und räumliche Qualität der Gebäudeplanung sowie die Wirtschaftlichkeit in Bau und Betrieb stehen im Fokus. Beurteilt werden zudem Barrierefreiheit, Denkmalverträglichkeit und planungs- und baurechtliche Umsetzbarkeit. Angesprochen mit dem Wettbewerb, zu dessen Preisrichtern neben zahlreichen Architekten auch Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz und Stadträtin Astrid Eibelshäuser gehören, werden Architekten.