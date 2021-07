„NeuGIerig“ auf Justus Liebig?

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Justus Liebig hat Gießen geprägt wie kaum ein anderer Wissenschaftler: Es gibt die Justus-Liebig-Universität, die Liebigschule, die Liebigstraße und das Liebig-Museum. In der neuesten Ausgabe der virtuellen Reihe „NeuGIerig“ begibt sich die Gießen Marketing GmbH (GiMa) auf die Spuren dieses berühmten Mannes und seines wissenschaftlichen Wirkens. In einem Video-Porträt über das Liebig-Museum gewinnt der Zuschauende besondere Einblicke in die Räumlichkeiten des historischen Laboratoriums des Chemikers. Schon seit rund 100 Jahren sind die Türen des weltbekannten naturwissenschaftlichen Museums für die Öffentlichkeit zugänglich. Da es nahezu unverändert ist, zählt es heute zu den zehn wichtigsten Museen für die Geschichte der Chemie. Das Video über das Liebig-Museum ist auf dem Youtube-Kanal der GiMa (youtube.com/giessenmarketing) zu sehen.

Mit dem kurzen und knackigen Titel „NeuGIerig“ überschreibt die GiMa ihr neues virtuelles Veranstaltungsformat. Die Reihe soll Neugierde wecken – auf Kunst, Kultur und Unterhaltung aus der Region, die per Livestream oder abrufbares Video sein Publikum erreicht. Eine Win-Win-Situation für beide Seiten: Die GiMa unterstützt auf diesem Wege heimische Kulturschaffende und die Zuschauer erhalten einen Einblick in die große Vielfalt der Kreativarbeit in und um Gießen.