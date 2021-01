Neujahrsbabys in Stadt und Kreis Gießen - Geburtenzahlen 2020

Neujahrsbaby am UKGM in Gießen: Jan Robert im Arm von Mama Anna Hildermann. Foto: UKGM

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN/LICH - Bereits um 1.28 Uhr vermeldete das Gießener Uniklinikum (UKGM) die erste Geburt des Jahres 2021 im gesamten Landkreis. Anna Hildermann aus Gießen brachte den bei seiner Geburt 3690 Gramm schweren Jan Robert auf die Welt. Das St. Josefs Krankenhaus-Balserische Stiftung begrüßte um 6.23 Uhr als sein erstes Neujahrsbaby Mohammed A. Khaldaoui, der 3740 Gramm wiegt und 53 Zentimeter groß ist. Im gesamten Jahr 2020 verzeichnete das UKGM 1758 Geburten, eine mehr als 2019. Ein Rekordjahr in jeder Hinsicht war es für das "St. Josefs", wo 1425 Geburten (darunter vier Zwillingsgeburten) gegenüber 1273 in 2019 einen Anstieg um zwölf Prozent bedeuten. Obwohl die Corona-Pandemie auch in der dortigen Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe Einschränkungen mit sich brachte, gerade auch für Angehörige und Besucher, konnte der Betrieb "durchgehend uneingeschränkt aufrechterhalten werden", berichtet Geschäftsführer Andreas Leipert. "Die Geburtshilfe kann man ja nicht einfach wie geplante Operationen 'runterfahren'." Zugleich lobt er das Personal: "Das ist eine großartige Leistung des gesamten Teams aus Ärzten, Hebammen und dem Pflegepersonal."

In der Asklepiosklinik in Lich ließ die erste Geburt noch etwas auf sich warten. Doch um 12.03 Uhr war es soweit und die Eheleute Jacek und Sandra Varky aus Butzbach konnten sich über die Geburt ihrer Tochter Janette freuen. Die 50 Zentimeter große und 3290 Gramm schwere neue Erdenbürgerin ist das erste Kind der Eheleute. Die beiden hatten sich unmittelbar nach Mitternacht in den ersten Minuten des Neujahrstags auf den Weg von Butzbach nach Lich gemacht.

Im vergangenen Jahr gab es in den drei Kliniken insgesamt 4344 Geburten und damit 248 mehr als noch 2019, als 4096 verzeichnet wurden. Am 31. Dezember um 17.47 Uhr wurde das Geburtenbuch 2020 geschlossen. Dabei handelte es sich um ein Mädchen, das als 1429. Baby im vergangenen Jahr im St. Josefs-Krankenhaus-Balserische Stiftung das Licht der Welt erblickte. Und auch die Asklepiosklinik in Lich vermeldete Rekordzahlen, so gab es 95 Geburten mehr als 2019. In Lich waren es insgesamt 1066. Das dortige Geburtenbuch 2020 wurde am Silvestertag um 16.33 Uhr mit dem 1161. Eintrag geschlossen. Bei der letzten Geburt 2020 im Landkreis Gießen handelt es sich um Milian Hager, der 3450 Gramm bei einer Größe von 53 Zentimeter auf die Waage brachte. Es war dies die vierte und auch letzte Geburt am Silvestertag in Lich, wobei sich die glücklichen Eltern Joelle Betz und Marcel Hager aus Büdingen bereits am Morgen auf den Weg nach Lich gemacht hatten. Eigentlich war Milian erst am 6. Januar erwartet worden - und hatte es dann doch noch ganz eilig, um noch 2020 das Licht der Welt zu erblicken.