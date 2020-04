Neustadt ab 6. April für eine Woche gesperrt

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Die Neustadt wird in der Woche vor Ostern, vom 6. bis 9. April, für den Verkehr gesperrt. Dann soll nach heutigem Stand die noch fällige Fahrbahnerneuerung zwischen Pfarrgarten und Anlieferung Galerie Neustädter Tor durchgeführt werden, teilt das Tiefbauamt mit. Die Busse werden – wie im vergangenen Jahr – umgeleitet und die Einbahnstraßenregelung wird vorübergehend aufgehoben. Die Änderungen in der Übersicht:

Die Haltestelle „Oswaldsgarten“ ist an diesen vier Tagen außer Betrieb. Ersatzweise fahren die Busse der Stadtwerke Gießen (SWG) die Haltestelle „Mühlstraße“ an. Betroffen sind die Linien 2, 3/13, 7, 12, 24, 801 und 802. Sie werden in beiden Richtungen umgeleitet. Mit Betriebsbeginn am 6. April nehmen die Busse folgende Routen:

Linie 2: Berliner Platz >> Marktplatz >> City-Center >> Liebigstraße >> Bahnhof und zurück über Katharinengasse >> Marktplatz >> Berliner Platz >> Richtung Eichendorffring.

Linien 3/13: Berliner Platz >> Johanneskirche >> Bahnhofstraße >> Mühlstraße >> Richtung Friedhof und gleiche Strecke zurück Richtung Schlangenzahl/Dialysezentrum. Linie 7: Berliner Platz >> Johanneskirche >> Bahnhofstraße >> Mühlstraße >> Schützenstraße >> Richtung Evangelisches Krankenhaus und gleiche Wegstrecke zurück Richtung Philosophenwald. Linie 12: Behördenzentrum >> Johanneskirche >> Bahnhofstraße >> Mühlstraße >> Schützenstraße >> Richtung Gewerbegebiet West und gleiche Wegstrecke zurück Richtung Sandfeldschule. Linie 24: Schützenstraße >> Mühlstraße >> Liebigstraße >> Bahnhof und gleiche Wegstrecke zurück Richtung Heuchelheim/Kinzenbach und Wetzlar. Linien 801 und 802: Berliner Platz >> Johanneskirche >> Bahnhofstraße >> Mühlstraße >> Schützenstraße >> Richtung Wettenberg und die gleiche Strecke zurück Richtung Ostschule/PhilosophikumII. Für die Linien 1, 5, 10, 15 und 17 ergeben sich keine Änderungen.

Alle Informationen zu den aktuellen Umleitungen finden sich im Internet unter www.swg-verkehr.de.