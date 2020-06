Neustart für Gießener Kinopolis

Kinopolis-Leiter Enrico Sinner will ab 2. Juli wieder das Publikum im Kinopolis begrüßen. Foto: Mosel

giessen (red). Das Gießener Kinopolis öffnet ab dem Donnerstag, 2. Juli, wieder seine Türen für den Spielbetrieb. "Das Filmangebot soll allen Besuchern von Beginn an den bekannten Wohlfühlcharakterbieten und umfasst eine Mischung aus bekannten Filmen und Klassikern, Neustarts und kommenden Blockbustern wie ,Tenet' oder ,Mulan'", heißt es in einer Pressemitteilung. Mit den örtlichen Behörden und Kinoverbänden sei ein Hygiene- und Sicherheitskonzept entwickelt worden, um Gäste und Mitarbeiter bestmöglich zu schützen. Zu den Schutzmaßnahmen zählt die Empfehlung, Tickets über die Webseite www.kinopolis.de zu kaufen. Neben jeder Buchungsgruppe bleibe die vom Amt vorgeschriebene Anzahl an Sitzen frei. Über das Online-Ticketsystem werde diese Regel automatisch umgesetzt. Zudem sollten beim Kinobesuch die Kontaktdaten der Besucher und ihrer Begleitpersonen notiert werden, damit sie im Bedarfsfall kontaktiert werden können. Außerdem dürfen nur Personen, die nach den aktuell gültigen Regelungen im Verhältnis zueinander stehen, auf zusammenhängenden Plätzen Tickets buchen. In Ausnahmefällen sei ein Ticketkauf vor Ort möglich. Eine Vorverkaufsgebühr falle ab sofort nicht mehr an. Weiter heißt es: "Es gilt eine Maskenpflicht für Mitarbeiter und Besucher im gesamten Gebäude und somit auch beim Einlass in den Kinosaal, beim Auslass aus dem Saal und bei Toilettenbesuchen während der Vorstellungen." Zudem seien in allen Bereichen Desinfektionsspender angebracht. Informationen zum aktuellen Spielplan gibt es im Internet unter www.kinopolis.de/kg.